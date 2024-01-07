После избиения пятиклассницы в школе №56 Нижнего Тагила СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств избиения пятиклассницы в Нижнем Тагиле. Помимо ранее возбуждённого уголовного дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в ведомстве организовали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики. Об этом накануне сообщил официальный Telegram-канал ведомства.

Напомним, инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По предварительной информации, двое учеников школы № 56, выходцы из семьи азербайджанцев, избили двоих одноклассников — мальчика и девочку. Последней был причинён тяжкий вред здоровью.

Вслед за СК свои проверки организовали в полиции Нижнего Тагила и прокуратуре Тагилстроевского района города. Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых ранее заявил, что оба школьника, причастных к избиению девочки, поставлены на учёт в местной службе ПДН, и подчеркнул, что к инциденту могут быть причастны ещё 12 учеников школы № 56. После разбирательства сотрудники полиции планируют выйти с предложением поместить двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей, отметил Горелых.

Ранее сообщалось, что охранник образовательного учреждения, ставший очевидцем избиения, не стал вмешиваться в конфликт. Более того, в происшествии замешана мама братьев-пятиклассников. По словам источника АН «Между строк», она ударила 11-летнюю девочку по щеке и не препятствовала дальнейшей расправе над ребёнком, которую учинили её дети. Отметим, девочка была госпитализирована с места драки уже без сознания. В больнице у пострадавшей диагностировали тупую травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.

По версии, озвученной источником Tagilcity.ru, ещё 28 декабря между одним из братьев и его одноклассником произошла ссора из-за аккаунта в онлайн-игре.

«Один из братьев потребовал от одноклассника отдать ему аккаунт от онлайн-игры. Мальчик отказался, и тогда тот начал оскорблять его мать. В итоге в ссору вмешалась девочка, предложив одноклассникам “разобраться” с братьями после школы. При этом свидетель утверждал, что ребята лишь потолкались и обменялись оскорблениями. В то время как другая ученица класса сообщила полиции, что в этот день между девочкой и другим братом случилась полноценная драка. На следующий день, 29 декабря, конфликт достиг пика, когда мать братьев встретила их после школы. По словам свидетелей, она попыталась разобраться в ссоре, спросив у ребят, из-за чего она произошла. Ей рассказали про онлайн-игру и оскорбления в сторону мамы другого мальчика. После этого семья развернулась и пошла в сторону дома, а пятиклассники двинулись за ними. Один из ребят что-то крикнул из толпы, после чего на него накинулся один из братьев, а второй повалил в снег девочку и начал наносить ей удары по спине и животу», — утверждает собеседник издания.

Помимо представителей силовых ведомств, ситуацию уже прокомментировали журналист ВГТРК Андрей Медведев, актриса театра и кино Яна Поплавская и российский музыкант Миша Маваши. Все сошлись на том, что ситуация требует детального разбирательства и общественной огласки, которой тщательно пытаются избежать представители управления образования и администрации Нижнего Тагила.