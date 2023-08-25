Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела жителя Нижнего Тагила, который взял в заложники жену и ребёнка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу мужчины, который незаконно удерживал свою жену с ребёнком в квартире в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — сообщают в официальных социальных сетях Следственного комитета.

Напомним, 29-летний местный житель удерживал в съёмной квартире на Уральском проспекте свою жену и сына. Сотрудникам полиции пришлось штурмом брать помещение, в котором находились заложники.

Первыми, кто заметил странное поведение мужчины, были друзья девушки. Они и забили тревогу после того, как стали получать от подруги странные сообщения в мессенджерах. Последней каплей стало SMS, в котором женщина в открытую попросила помощи.

«Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, а также по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Чтобы спасти женщину и её ребёнка, представителям МВД пришлось проникать в съёмную квартиру силовым методом. Дебошир помещён в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля. Женщина всего полгода назад вышла замуж за данного гражданина. Пистолет, который имелся у кухонного “боксёра”, оказался не боевым, а пневматическим. Сыщики его изъяли. Женщина и её 7-летний ребёнок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались. Собранные по инциденту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СКР», — сказал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации АН «Между строк», в 2012 году мужчина пытался устроиться в Линейный отдел полиции на станции Нижний Тагил, но попал под подозрение в употреблении наркотиков.