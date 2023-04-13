Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти матери двоих детей в больнице Нижнего Тагила

Следственный отдел Дзержинского района возбудил уголовное дело после смерти матери двоих детей в больнице Нижнего Тагила. Трагедия произошла 5 мая 2022 года в городской больнице № 1, пишет «Комсомольская правда-Екатеринбург». Муж умершей считает, что смерть его жены могла наступить из-за врачебной ошибки.

39-летняя тагильчанка Марина Ч. обратилась к врачам с жалобами на язвы на ногах, которые появились на фоне диабета. Как рассказывает супруг женщины, в местной поликлинике ей назначили лечебные мази и перевязки, но после полугода процедур врачи поняли, что лечение не даёт результата, и направили пациентку в городскую больницу № 1.

«Врачи поменяли решение и сделали ей чистку некротических тканей. Жена предупреждала врачей о проблемах с сердцем и осложнениях от диабета. Я думаю, что врач просто проигнорировал всё, что она говорила, так как перед операцией к ней не вызывали ни эндокринолога, ни диабетолога», — говорит супруг скончавшейся тагильчанки.

После операции женщину в тяжёлом состоянии перевели в реанимацию, через несколько часов она скончалась. В качестве причин смерти в справке указаны: сепсис, бактериальное воспаление лодыжки, инсулинозависимый диабет и гипертония.

Вместе с юристом Юлией Липинской супруг Марины написал обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело. У Марины остались две дочки 10 и 15 лет.