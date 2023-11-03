Родители умершего пятимесячного малыша потребовали от Детской городской больницы Нижнего Тагила 10 млн рублей за моральный ущерб

В Нижнем Тагиле родители умершего малыша требуют от Детской городской больницы более 10 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, трагедия в семье Томиловых произошла в декабре 2022 года. Как пишет E1, cудебно-медицинская экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, доказала, что ребёнка можно было спасти, хоть он и был очень болен. При рождении младенец весил всего 870 граммов, у него было тяжёлое иммунодефицитное заболевание. На его фоне началось развитие двусторонней пневмонии, которое протекало скрытно, без признаков поражения лёгких и температуры. Заболевание заметили слишком поздно, и спасти ребёнка не удалось.

Связи между дефектами оказания медицинской помощи и смертью экспертиза не установила, однако были обнаружены нарушения в работе больницы Нижнего Тагила и Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге, где мальчик наблюдался с июля по ноябрь 2022 года. Ребёнок не прибавлял в весе, у него была белково-энергетическая недостаточность, хотя при жизни этот диагноз поставлен не был, а также ему должны были назначить курсы антибактериальных и противогрибковых препаратов, чего сделано не было.

Согласно экспертизе, в ДГБ Нижнего Тагила недостаточно следили за весом мальчика, вовремя не госпитализировали его и не оценили тяжесть состояния начиная с конца ноября 2022 года. Эксперты пришли к выводу, что ребёнку была показана инъекция препаратом «Синагис», которую малышу сделали 22 декабря. Вакцина никак не повлияла на смерть младенца.

Теперь родители потребовали от детской больницы Нижнего Тагила по 5 миллионов рублей на отца и мать в качестве компенсации морального вреда (всего — 10 020 550 рублей).

Напомним, именно в день введения препарата малышу резко стало плохо. Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту гибели младенца в Нижнем Тагиле. Министерство здравоохранения Свердловской области признало смерть ребёнка непредотвратимой, а также отказалось увольнять врача нижнетагильской поликлиники после гибели малыша.