Житель Нижнего Тагила потратил 4,5 миллиона рублей на пиво к Новому году

Житель Нижнего Тагила в преддверии новогодних праздников потратил 4,5 миллиона рублей на покупку светлого нефильтрованного пива. Также на эти деньги он приобрёл сигареты со вкусом яблока.

Такие данные предоставили порталу Е1.ru аналитики сервиса «Контур.ОФД», которые работают с чеками. Помимо Нижнего Тагила, они выделили ещё две крупные покупки в Свердловской области. Так, в Кушве перед Новым годом неизвестный купил пива на 22 миллиона рублей. В чеке насчитали в общей сложности 175 тысяч позиций. Кассиры предположили, что напитки могли быть приобретены для крупного корпоратива. Ещё один житель Екатеринбурга в канун Нового года сделал себе подарок, оплатив дом стоимостью 4 миллиона рублей.

Отмечается, что перед Новым годом уральцы покупали больше всего конфет, колбасы, подарочных наборов, шоколада, овощей, фруктов и мяса. В общей сложности затраты перед Новым годом стали выше на 25%, а продуктовые магазины увеличили оборот на 43%.