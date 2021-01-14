В Нижнем Тагиле музей искусств подарит подарки за лучшее селфи с экспонатом

Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает тагильчан поучаствовать в международной акции «День музейного селфи». Она состоится 20 января, тагильский музей присоединяется к флешмобу с 2018 года.

Флешмоб впервые прошёл в январе 2014 года. Его придумали авторы блога Culture Themes. Условия участия просты: посетители музеев смогут спокойно сделать селфи с любыми экспонатами без страха получить выговор от смотрителей.

В этом году Нижнетагильский музей искусств решил подарить авторам лучших снимков подарки. Для участия нужно опубликовать в своих соцсетях фотографии с действующих или прошлогодних выставок с хэштегами #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #НТМИИ или прислать снимки на почту artmnt_mass@mail.ru и группу во «ВКонтакте».

Победитель получит пригласительные билеты на одно из мероприятий и сувенирную продукцию. Конкурс пройдёт с 14 по 21 января.