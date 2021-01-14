В большинстве регионов России вакцинация от коронавируса оказалась недоступна

В 50 регионах России массовая вакцинация от коронавируса недоступна, со ссылкой на доклад фонда «Петербургская политика» пишет «Коммерсантъ».

По подсчётам фонда, только в пяти регионах России доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне — это Москва, Подмосковье, Сахалинская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, причём в последних трёх субъектах нет ограничений по профессиональному признаку. Ещё в пяти регионах вакцинация доступна на среднем уровне: в Санкт-Петербурге, Кемеровской, Курганской и Белгородской областях, а также Алтайском крае — там прививочная кампания стартовала также для всех желающих.

В 11 регионах вакцина доступна далеко не всем — в Челябинской, Омской, Костромской, Орловской и Новгородской областях, а также в Пермском крае, Чувашии, Коми, Хакасии, Северной Осетии и Адыгее. Желающие привиться в этих регионах ранжированы по профессиональному признаку и сталкиваются с ограничениями из-за возраста, отсутствия препарата, необходимости прикрепления к поликлинике и других факторов. Ограниченную доступность с такими же проблемами фонд выявил ещё в 14 регионах.

В остальных 50 регионах вакцины нет в широком доступе, хотя в восьми из них есть предварительная запись на вакцинацию через интернет или по телефону.

Накануне Владимир Путин поручил с 18 января «перейти от масштабной вакцинации к массовой». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца месяца в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины. В начале января Минздрав утверждал, что от COVID-19 сделали прививку уже 800 тысяч человек.