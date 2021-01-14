СК отказался проверять сотрудников ФСБ из-за отравления Навального

Следственный комитет России отказался проверять сотрудников ФСБ, которых называют причастными к отравлению политика Алексея Навального. Ответ ведомства оппозиционер опубликовал на своём сайте.

В ответе СК говорится, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».

Жалобу в СК подали после публикации расследования, в котором рассказывалось о поездках сотрудников ФСБ за Навальным в течение нескольких лет. Позднее Навальный опубликовал телефонный разговор с одним из предполагаемых отравителей Константином Кудрявцевым, который подтвердил проведение операции по отравлению оппозиционера.

Навальному стало плохо в самолёте из Томска в Москву 20 августа. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в Германию. Немецкие эксперты сделали вывод, что его отравили нервно-паралититческим веществом из группы «Новичок». Власти России отрицают причастность к отравлению оппозиционера.

17 января Навальный планирует вернуться в Россию.