Подростки с пауками на спине, учитель-блогер, красавица из полиции и ностальгия по тагильскому року. Подборка лучших историй 2023 года от АН «Между строк»

Продолжаются праздничные каникулы. Редакция АН «Между строк» подготовила подборку материалов, чтобы вы могли занять свободное время и вспомнить самые интересные, необычные и удивительные истории, описанные нашими журналистами в течение прошедшего 2023 года. Это рассказы о жителях Нижнего Тагила, их увлечениях, достижениях, поступках и о значимых явлениях и процессах в общественной жизни.

Таксист-блогер

Тагильчанин Александр Банных известен многим болельщикам ХК «Спутник» со стажем как маскот команды. Несколько сезонов молодой человек провёл в костюме пушистого бобра, поддерживая спортсменов и даря радость любителям хоккея всех возрастов. Сейчас он работает в такси и параллельно развивает два YouTube-канала. Один посвящён компьютерной игре NHL, а другой («Медвежья жизнь» @bear_life) — о работе в такси и личной жизни. За несколько лет работы в такси у Александра накопилось много интересных историй, связанных с пассажирами, о которых он рассказывает на своём канале.

Песенный клуб «Хочу и пою» для всех желающих

Три года назад Марина Хохлова решила создать в Нижнем Тагиле песенный клуб «Хочу и пою» для всех желающих. Площадкой, где проходят встречи, стал бар «Гора». Сегодня этот клуб — единственный в городе вокальный проект для певцов-любителей.

Идея проекта появилась у Марины в ноябре 2019 года, во время проведения третьего регионального инклюзивного фестиваля для детей. Участие в разных номинациях мог принять любой ребёнок, независимо от состояния здоровья и навыков. Она поняла, что в Нижнем Тагиле очень много различных конкурсов для тех, кто занимается чем-либо профессионально, но совершенно ничего нет для любителей. В ноябре 2019 года она поделилась идеей со своей подругой Анастасией Янцен. Вместе они приняли решение, что встречи надо проводить в баре, и обратились к владельцу «Горы» Антону Нургалееву, который с радостью поддержал затею.

Фото: паблик во «ВКонтакте» «Хочу и пою»

Велоэкстрим

66-летний велоспортсмен из Нижнего Тагила Сергей Баранов принял участие в экстремальной трёхдневной гонке на коньках и велосипедах по Байкалу «Ледовый шторм». Ультрамарафон состоялся в одиннадцатый раз. В гонке приняли участие 54 человека, которые приехали из Иркутской области, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Читы. Тагильчанин участвовал в гонке уже в восьмой раз, так как вновь хотел получить незабываемые впечатления и познакомиться с замечательными людьми. Он преодолел расстояние в 205 километров.

Фото: архив Сергея Баранова

Насколько опасны подростки с пауками на спине?

В феврале 2023 года российское общество всколыхнуло появление нового «противоправного объединения» подростков, именующих себя «ЧВК “Рёдан”». В основном участниками объединения являлись подростки, отличительными чертами которых стали чёрные волосы, тёмная одежда, клетчатые штаны и символика в виде паука с цифрой 4. Мы попытались разобраться действительно ли опасно объединение подростков, что оно из себя представляет и существует ли в принципе.

Фото: Telegram-канал «ЧВК РЁДАН»

В Кировграде многоквартирный дом, построенный для детей-сирот, разваливается на глазах

Благоустроенная трёхэтажка на улице Лермонтова № 77 в Кировграде, построенная в 2013 году городскими властями для детей-сирот, за 10 лет превратилась в настоящий барак. Из-за износа общедомового имущества и долгов жильцов за коммуналку от обслуживания здания отказалась управляющая компания. Оказавшись в безвыходном положении собственники квартир стали писать письма в администрацию города и местную прокуратуру. Наши журналисты побывали в Кировграде, чтобы рассказать об этой истории, привлечь к ней дополнительное внимание власти и общества и, по возможности, помочь людям решить их проблему.

Единственная в Нижнем Тагиле девушка — инспектор ДПС

24-летняя тагильчанка Анастасия Семешко в 2019 году закончила педколледж № 2 и сразу же устроилась учителем физкультуры в только что открывшуюся школу № 100. Но после трёх с половиной лет работы педагогом она всё же решила исполнить свою детскую мечту и поступить на службу в органы внутренних дел. Девушка подала документы на должность инспектора ДПС при отделе ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское». Родные Анастасии с удивлением отнеслись к таким кардинальным переменам в карьере, но отговаривать не стали.

Хобби — разведение ядовитых пауков

Согласно статистике большинство людей заводит дома кошек или собак. Но вот растопить сердце 26-летней тагильчанке Татьяне Манзор смогли другие домашние питомцы. У хрупкой девушки в коллекции тридцать ядовитых пауков и более сотни различных улиток, мадагаскарских тараканов и многоножек. Татьяна работает инженером на металлургическом предприятии, а в свободное время занимается любимым хобби. Как говорит девушка, всё началось с улиток. Мы поинтересовались, почему Татьяна решила завести настоящий домашний экзотический инсектарий, в чём особенности поведения её питомцев и ухода за ними?

Фото: Татьяны Манзор

Как обычный тагильский парень решил стать иллюзионистом

17-летний тагильчанин Артём Федянкин, учащийся 11-го класса школы № 95, уже четыре года занимается фокусами. Как и многие подростки XXI века, Артём познакомился с искусством фокусов на платформе YouTube. Первый видеоурок попался ему в рекомендациях и был про разоблачение секрета карточного фокуса. Затем он стал изучать другие ролики, а когда информации стало не хватать для полноценного развития, начал покупать различные DVD-курсы и видеосеминары на эту тему.

В 2020 году молодой человек завёл канал на YouTube. Тогда у него был образ фокусника-ковбоя, который прилип к нему во время показа фокусов на улице. В качестве головного убора он выбрал ковбойскую шляпу, с которой впоследствии так и не расстался, поэтому и название канала — «Волшебник из Техаса».

Фото: Артём Федянкин

Первый тагильский учитель-блогер

Первый учитель-блогер Нижнего Тагила 37-летний Андреем Калинин в 2010 году устроился работать в школу № 23 им. Батухтина. Через 2 года он перешёл в школу № 30 на ВМЗ. Первые 6 лет он работал учителем физкультуры. В 2015 году Андрей уволился из школы № 30, объясняя это тем, что в его понимании эта профессия имеет накопительный эффект. Ни для кого не секрет, что в работе в учреждениях образования есть много нюансов, проблем и подводных камней. Накапливаясь, они создают негативный фон и приводят к снижению интереса к профессии.

Но спустя 3 года мужчина понял, что соскучился по работе учителя, и устроился в школу № 100 преподавателем ОБЖ. По словам Андрея, несмотря на все трудности, он любит свою профессию, а также сам образ учителя. Затем Андрей начал вести канал на платформе YouTube, тематика которого была связана со школой. Первоначально он создал его, чтобы в дальнейшем монетизировать контент, но в итоге корыстная цель переросла в благую.

Фото: Андрей Калинин

Тагильчанин получил политическое убежище во Франции

С 2014 года тагильчанин Андрей Щукин занимается правозащитной деятельностью. Именно тогда он подал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы, поскольку использование оружия противоречит его взглядам. Но призывная комиссия Дзержинского районного военного комиссариата отказала молодому человеку. Начались многочисленные суды. За эти годы тагильчанин получил юридическое образование и стал принимать активное участие в работе различных правозащитных организаций, выступал на протестных политических акциях. В начале 2022 года Андрей вынужденно эмигрировал из России сначала в Армению, а потом во Францию, где получил политическое убежище.

Тагильский рок — от расцвета до заката

Тагильский рок... Сейчас это словосочетание у большинства тагильчан вызывает недоумение или в лучшем случае улыбку. Но были времена, когда о тагильском роке говорили не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. И говорили, как об интересном, самобытном явлении. Если покопаться в истории, можно обнаружить совершенно неожиданные факты. Ну, например, знали ли вы, что в 1988 году тагильские рок-музыканты принимали участие в международном открытом конкурсе Billboard Song Contest? (18+). Никаких мест они тогда не заняли, но в списке исполнителей, чьи записи были допущены к рассмотрению, значились. Рассказываем историю тагильской рок музыки в первой, второй, третьей и четвёртой частях нашего эпического материала.

Фото: Юрия Козина

Милая девушка — участковый полицейский

Работа участковых уполномоченных полиции считается одной из самых сложных в системе МВД. Участковый должен быть не только образцовым полицейским, но и хорошим психологом, юристом, сыщиком и даже в определённых случаях третейским судьёй. Советский и российский кинематограф плотно связал образ участкового с представителем сильного пола. Люди постарше наверняка сразу вспомнят «деревенского детектива» майора Анискина, у молодёжи в памяти всплывёт имя капитана Игоря Ознобихина из «Реальных пацанов», но жизнь, как это часто бывает, сильно отличается от картинки на экране. По статистике, каждый четвёртый участковый в России — это женщина.

24-летняя лейтенант Кристина Пономарёва начала службу в органах внутренних дел в июне 2019 года, попав в подразделение участковых уполномоченных отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское». Девушка окончила Торгово-экономический колледж и нижнетагильский филиал УрГЭУ (СИНХ) по специальности «Право и организация социального обеспечения» (квалификация — юрист). После окончания вуза Кристина твёрдо решила идти работать в МВД, семья и друзья на выбор профессии отреагировали положительно и поддержали девушку.

Фото: Кристины Пономарёвой

На «заработки» в Нижний Тагил

Многие автолюбители Нижнего Тагила заметили, что по вечерам на перекрёстке улиц Красногвардейской и Заводской вдоль проезжей части ходит мужчина, который собирает милостыню. Он отличается от обычных попрошаек вполне опрятным внешним видом и выходит на «работу» абсолютно трезвым.

Поймать на «рабочем месте» Александра оказалось не так просто. В итоге нам всё же удалось узнать историю мужчины, который оказался жителем Екатеринбурга, а в Нижний Тагил приехал «на заработки». Сразу отметим, что о себе он рассказывает сбивчиво и непоследовательно, путается в датах, именах и родственных связях.

Мама или мачеха

11 ноября у бывшего мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой, которая руководила городом с 2008 по 2012 год, был юбилей — 75 лет. В городском историческом архиве открылась выставка, где представлены документы из её личной коллекции, а в музее «Демидовская дача» прошла презентация автобиографической книги экс-градоначальницы «Мгновения, сотканные в жизнь». АН «Между строк» решило вспомнить о том времени, когда нашим городом руководила первая в его истории женщина-мэр. В конце текста вас ждёт видеоопрос, где тагильчане оценивают работу Валентины Исаевой на посту главы Нижнего Тагила.