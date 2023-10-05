«Я понял, что мне нужно уходить от этого негатива». Уволившийся из элитной школы Нижнего Тагила учитель-блогер Андрей Калинин — о выборе профессии, перспективах развития YouTube-канала, а также о плюсах и минусах современной системы образования в России 

Сегодня, 5 сентября, работники сферы школьного образования отмечают свой профессиональный праздник — День учителя. Журналист АН «Между строк» Анна Попова пообщалась с первым учителем-блогером Нижнего Тагила 37-летним Андреем Калининым и узнала его историю выбора профессии, поговорила о перспективах развития YouTube-канала, а также о плюсах и минусах российской системы образования.

«В моём случае не я выбрал профессию, а она меня. Изначально в пединстиут я не хотел поступать. Так получилось, что надо было получать высшее образование, а раз я тагильчанин, то у нас только НТГСПИ и НТИ, с математикой я не очень дружу:“ума нет — иди в пед”, то пошёл в пединститут на факультет спорта и безопасности жизнедеятельности. На протяжении всех пяти лет обучения я вообще не собирался идти работать в школу, не было ни желания, ни даже мыслей. Но потом, в 2008 году, я закончил институт, завёл ИП и произошёл мировой экономический кризис, который отразился на всём. Мне посоветовали пойти работать в школу, чтобы пересидеть кризис. Всё сложилось удачно, я моментально нашёл себе новое место работы», — рассказывает Андрей Калинин.

В 2010 году Андрей устроился работать в школу № 23 им. Батухтина. Через 2 года он перешёл работать в школу № 30 на ВМЗ. Первые шесть лет он работал учителем физкультуры. Мужчина признаётся, что этот предмет ему нравится больше чем ОБЖ своей динамичностью.

«Сама по себе работа учителя меня сильно привлекла. Раз я социальный человек, мои потребности в общении были удовлетворены на 100%. Физкультура мне нравится больше чем предмет ОБЖ, потому как физкультура — динамичная. Я могу с детьми покататься на лыжах, поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Я люблю улицу, а ОБЖ, это такая кабинетная работа», — говорит мужчина.

В 2015 году Андрей уволился из школы № 30, объясняя это тем, что в его понимании эта профессия имеет накопительный эффект. Ни для кого не секрет, что работа в учреждениях образования имеется много нюансов, проблем и подводных камней. С годами они начинают накапливаться, и в какой-то момент сказываются на удовлетворении от работы.

«С детьми, конечно, очень тяжело работать, да и сама система образования, к сожалению, не очень сильно мотивирует учителя остаться на своём рабочем месте. Финансовая составляющая это серьёзный момент, но не самый ключевой для меня. В принципе, учителям неплохо платят, по крайнем мере в Нижнем Тагиле. Зарплата средняя, но она не соответствует тем реалиям, которые мы видим вокруг нас: цены в магазинах, коммунальные платежи, бензин. Ещё одним фактором является негатив от других учителей. Некоторым коллегам свойственно жаловаться на жизнь, на детей, начальство. Находясь в таком коллективе непроизвольно начинаешь впитывать негативную энергию. Я в такие моменты всегда думал, зачем вообще они работают тут, если им не нравится эта профессия. Я всегда размышлял: “вот ты ходишь, страдаешь, и ещё меня в это болото тянешь”. Такое окружение вообще не мотивирует. Ещё масло в огонь могут подлить родители, даже если всё выполнено в рамках своих должностных полномочий. Я понял, что мне нужно уходить от этого негатива», — вспоминает Андрей.

Но спустя три года мужчина понял, что соскучился по работе учителя и устроился работать в школу № 100. В связи с тем, что ставка учителя физкультуры уже была занята, он стал преподавать ОБЖ. По словам Андрея, несмотря на все трудности, он любит свою профессию, а также сам образ учителя.

«Я проработал в школе № 100 четыре года. У меня было хорошие отношения и с детьми, и с преподавательским составом, с руководством. Я когда рассказываю об этом, то все удивляются, как можно было уйти с работы на которой всё хорошо. Но именно здесь у меня произошло эмоциональное и профессиональное выгорание. У меня наступил “день сурка”. Одно и тоже место работы, одна и та же дорога в школу и домой, та же программа. Постоянно повторяешь одно и тоже. Как в болоте на месте стоишь. Как бы я не пытался разнообразить свою работу, это сильно не меняло ситуацию. Я понимал, что я просто, как личность, перестал развиваться. Да, детям очень нравились мои уроки, они с грустью отнеслись к моему уходу, даже сейчас они пишут мне, просят, чтобы я вернулся обратно. Но сделать этого я не смогу, для меня важно личностное развитие. Я хочу, чтобы вокруг меня не только дети развивались, но и я как-то с ними двигался вперёд», — считает учитель.

Одновременно с устройством в школу № 100 Андрей начал вести канал на платформе YouTube, тематика которого была связана с школой. Первоначально он создал его, чтобы в дальнейшем монетизировать контент, но в итоге корыстная цель переросла в благую.

«Я знал, что зарплата у учителя не очень большая, поэтому подумал найти дополнительный доход. После мозгового штурма я понял, что канал на YouTube — это оптимальный вариант для меня. Во-первых, это минимальные вложения. Во-вторых, я знал о чём говорить. Когда я только начал вести свой блог, я понял, что это очень энерго- и эмоционально затратно. Канал занимает много сил и времени. А также его не так просто развить, чтобы в дальнейшем зарабатывать на нём, нужна команда для этого. Тем более я не сторонник рекламы, я считаю, что она должна быть полезной, а не просто газировку рекламировать. Я пришёл к тому, что если работа не оплачивается, то это сильно демотивирует. Поэтому я и перестал, по большей части, заниматься каналом. На голом энтузиазме далеко не уедешь. Продукты из магазина никто не купит, коммунальные платежи никто не заплатит. Сейчас же я периодически стараюсь выкладывать видео. Возможно, в дальнейшем буду его развивать, но пока конкретного плана действий у меня нет», — считает он.

Больше всего просмотров на канале «Калинин про школу» собрало видео, в котором Андрей рассказал о восьми необходимых на его взгляд, вещах, о которых не рассказывают в учреждениях: финансовая грамотность, борьба с бюрократией, дебаты и публичное выступление, половое воспитание, спорт, как удовольствие, социальные навыки, этикет и экстремальное выживание. Сейчас же мужчина признаёт, что с момента публикации видео на канале в системе образования произошли глобальные изменения, многие вышеперечисленные минусы превратились в плюсы.

«Коллеги и начальство нормально отреагировали на это видео. Негатива не было, они даже наоборот говорили о вещах, которые стоит добавить на их взгляд. С момента записи прошло много времени, многое изменилось в положительную сторону. Не знаю, произошло это благодаря мне или всё же совпадение. В некоторых школах ввели уроки финансовой грамотность, уроки самбо, а также “разговоры о важном”. Это очень хорошая тематика, интересный формат и детям нравится. Самое большое преимущество школы — это социализация, которая необходима школьникам. Изменения в любом случае есть, система не стоит на месте, она меняется, но не всегда, к сожалению, в лучшую сторону. Я думаю для того, чтобы уменьшить промахи, было бы здорово создать союз учителей России, которые бы наравне с правительством обсуждали идеи для её улучшения», — высказался мужчина.

Самой главной проблемой Андрей Калинин считает нежелание детей учиться в общеобразовательной школе. Он связывает это с тем, что в классе находится слишком много детей и учитель физически не успевает качественно уделить внимание каждому ребёнку.

«В частной школе в два раза меньше детей, соответственно учитель может уделить внимание каждому ребёнку больше. А также частная школа находится на финансировании родителей, что позволяет денежно мотивировать и расширить педагогический состав. Там уже появилось новое модное направление — тьюторы (наставники). Это важный человек, который является очень значимым звеном между ребёнком, родителем и администрацией школы», — рассказывает Андрей.

Мужчина отмечает, что работа с ребёнком должна вестись системно. В неё должны вкладываться родители, родственники, учителя, а также педагоги внеурочной деятельности. Только в этом случае ребёнок сможет всесторонне развиться и максимально впитывать поступающую ему информацию.

«Если мы будем просто скидывать ребёнка на школу, то это не приведёт к тому результату, которого ждут родители. Работа с ним должна вестись системно. В советское время было принято, что бабушки и дедушки не работали на пенсии, а занимались с внуками и передавали им свои знания, когда родители были на работе. А также школа не отправит ребёнка на море, в лагерь и другие места, ведь это тоже развивает ребёнка. Да, в частных школах дети не приносят домашние задание, они его делают с учителями после основного учебного процесса. Там педагоги мотивированы остаться с ребёнком до 18-19 часов вечера. А в общеобразовательной школе учитель не хочет оставаться, потому что ему не платят за это. Я называю таких коллег “урокодатели”. Пришёл, выдал урок и ушёл. Первый рабочий год я был сильно мотивирован. После уроков я отсыпал футбольную и волейльную площадку, подрабатывал плотником и ремонтировал школу, а также проводил соревнования. Я целыми днями был в школе. Детей надо любить, с ними надо хотеть работать, и только тогда будет результат. А если просто ушёл и пришёл, то нет, так результата не будет», — вспоминает мужчина.

А также Андрей считает, что внеурочная деятельностью поможет не только развить ребёнка, но и избежать появление вредных привычек. Но далеко не все семьи могут позволить себе платные секции, кружки, участие в различных масштабных конкурсах или соревнованиях. А также есть родители, которые имея возможность оплачивать занятия, не имеют желания этого делать.

«СССР готовил каждого ребёнка к своему пути: промышленность, сельское хозяйство, управление, государственная служба и другое. Сейчас нет чёткого понимания, к чему готовить ребёнка, мы готовим одновременно ко всему, и ни к чему. Я бы очень хотел, чтобы современные дети были заняты после уроков. Как говорится, когда у человека появляется свободное время им начинает управлять дьявол. От безделья появляется алкоголизация, наркомания и другие вредные привычки. Мама и папа на работе, вот он и развлекает себя как может. Дети, которым родители не дают выдохнуть, как правило не связываются с пагубными привычками. Я работал с ребятами из детского дома, из неблагополучных семей и с детьми из очень богатых семей, у которых родители входили в ТОП-100 богатейших людей Свердловской области, но в общем и целом, дети все примерно одинаковые. Проработав в трёх школах разницы я не увидел. Большую роль сейчас играют соцсети и интернет. Сейчас им не важно из какого района города одноклассник и какой у него социальный статус. Интернет их объединяет. У них одинаковые интересы в музыке, фильмах, мультфильмах и играх. Раньше всем нравилась внеурочная деятельность в СССР. Конечно, сейчас не получится вернуть октябрят и пионеров, это просто не актуально. Сегодня совсем другой век, но базу, основу, структуру организации, взять можно и оптимизировать её под современные реалии», — считает педагог.

В общей сложности Андрей Калинин имеет десятилетний педагогический стаж. В дальнейшем, при возможности, он бы хотел попробовать себя в руководящем составе: в должности заместителя директора или директора школы. А также он задумывался о работе в частной школе или развитии внеурочной деятельности.

«В высшее или среднее специальное учебные заведения я бы вряд ли пошёл работать, потому что зарплата не соответствует уровню сегодняшней экономической обстановки в стране, в школах платят чуть-чуть больше, но есть, конечно, и исключения. Мужчине содержать семью на зарплату преподавателя вуза или ссуза практически невозможно. Также я рассматриваю частные школы или вообще развитие внеурочной деятельности: туристические клубы, лазертаг, финансовая грамотность, подготовка к будущим профессиям, возможно, вывод детей в походы. Сейчас ребёнка очень сложно вывести в поход от лица школы, много бюрократических сложностей. Не каждый классный руководитель готов брать на себя полную ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, школы тоже не очень замотивированы в этом», – подытожил Андрей Калинин.