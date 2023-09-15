«Мой девиз — даёшь фокусы в массы!» Как обычный тагильский парень решил стать иллюзионистом (ВИДЕО)

17-летний тагильчанин Артём Федянкин, учащийся 11-го класса школы № 95, уже четыре года занимается фокусами. Иллюзионист рассказал АН «Между строк» историю своего увлечения, поделился секретами мастерства, а также специально для наших читателей снял видеофокус.

Как и многие подростки XXI века, Артём познакомился с искусством фокусов на платформе YouTube. Первый видеоурок попался ему в рекомендациях и был про разоблачение секрета карточного фокуса. Затем он стал изучать другие ролики, а когда информации стало не хватать для полноценного развития, начал покупать различные DVD-курсы и видеосеминары на эту тему.

В 2020 году молодой человек завёл канал на YouTube. Тогда у него был образ фокусника-ковбоя, который прилип к нему во время показа фокусов на улице. В качестве головного убора он выбрал ковбойскую шляпу, с которой впоследствии так и не расстался, поэтому и название канала — «Волшебник из Техаса».

«Дело в том, что в мире искусства каждый старается создать свой уникальный и неповторимый почерк, вот и мне показалось, что фокусник-ковбой — идея очень оригинальная. Это действительно так, но есть одно но: выбирая себе образ, необходимо прорабатывать все его детали — костюм, употребляемую лексику и фокусы, соответствующие персонажу. К сожалению, у меня не было ничего из вышеперечисленного, поэтому ковбой портил впечатление о фокуснике», — рассказывает Артём Федянкин.

В 2021 году тагильчанин посетил Санкт-Петербург, где встретился с профессиональными иллюзионистами. Он пообщался с ними и предложил стать членами жюри в проекте «Ковбойская дуэль» у себя на канале, на что они любезно согласились. А участников Артём нашёл, просто объявив о том, что приглашаются желающие сняться в шоу. При этом подросток отмечает, что многие писали ему сами.

«На канале у меня выходил двухсезонный проект “Ковбойская дуэль”, которым я невероятно горжусь. В его основе соревнование всех желающих фокусников и оценка трюков каждого профессиональными иллюзионистами России. К сожалению, проект оказался не таким удачным, как ожидалось, ввиду некоторых обстоятельств. В первую очередь из-за качества картинки и звука. По этой причине в 2021 году я отказался от образа ковбоя и два года не выкладывал ничего в интернет», — вспоминает Артём.

В течение двух лет парень показывал фокусы друзьям, во время каникул на набережной Анапы и в различных ресторанах. Однако два месяца назад он начал вести блог на своей странице во «ВКонтакте», где стал публиковать сами фокусы и реакцию на них. Артём отмечает, что цель его блога — популяризация жанра иллюзии.

«“Даёшь фокусы в массы!” — мой девиз. Люди по-разному относятся к фокусам: кто-то резко отрицательно, ассоциируя их с обманом, а кто-то смеётся, аплодирует и кричит от удивления. Конечно, все фокусники стараются выкладывать демонстрации, но стоит понимать, что существуют и скептически настроенные люди, которые пытаются испортить твой показ или вообще отказываются смотреть, говоря, что им это неинтересно. Я не профессиональный блогер, у меня нет оператора, поэтому всё, что я выкладываю, — это видео зрителей, которые захотели запечатлеть моё творчество. Оттого-то и все ролики в вертикальном формате, а не в горизонтальном, с возможными дефектами звука или видео. Ведь это любительская съёмка, но именно она наилучшим образом передаёт атмосферу происходящего», — говорит подросток.

Мотивацией Артёма возобновить блогерскую деятельность стало то, что размещение видео в социальных сетях — хороший способ продвижения для любого артиста. К тому же, по его мнению, сейчас не так много подобного материала есть в интернете.

«В интернете мало материала на эту тему. Я имею в виду не обучение, не раскрытие, не красивые демонстрации в студии с правильным освещением и фоном, а именно простые показы живым людям и их реакцию. Мне всегда нравилось выкладывать что-то и получать обратную связь от неравнодушных, поэтому, когда у меня появилась возможность снимать видео на необычную тему, я сразу воспользовался ей. Мэтром этого направления я считаю Сергея Листопада, ведь кого ни спроси, все видели его ролики со свадеб и корпоративов. Чем-то я вдохновляюсь в своём творчестве, следя за тем, как ведёт свою страницу он», — делится Артём.

Он считает, что в современном мире недостаточно просто выучить какой-то трюк, чтобы называться фокусником. Иллюзионист — это не просто человек, обладающий невероятной ловкостью рук, ему необходимо владеть некоторыми дополнительными качествами и навыками, такими как харизма, артистизм, искусство импровизации, грамотная речь, чувство юмора, самоирония.

«Сколько раз мне приходилось слышать от людей фразы типа: “Проверьте ваши кошельки!”, “А часы у меня ещё на месте?”, “Вы сейчас уйдёте, а у меня потом с карточки деньги не спишутся?” И если серьёзно к ним относиться, никаких нервов не хватит. А уметь хорошо импровизировать нужно для того, чтобы выходить сухим из воды в ситуации, когда всё пошло не по плану. И конечно же, необходимо красиво и грамотно говорить, чтобы вас было приятно слушать», — рассказывает фокусник.

Друзья и семья с самого начала поддерживали Артёма в его начинаниях и всегда были рядом. Сейчас парень считает, что фокусы — неотъемлемая его часть, но несмотря на это, изучать искусство иллюзии не так-то просто.

«На самом деле сложности преследуют исполнителя на всех стадиях изучения фокуса, поскольку планы добавить тот или иной трюк в свою программу могут разрушиться уже на этапе тренировки, когда техника просто не получается. Так, я до сих пор не умею делать карточный веер, который в основном фокусники учат одним из первых. Далее технику необходимо довести до идеала, чтобы, глядя в зеркало, не было видно, благодаря какой хитрости достигается эффект. Это тоже не так легко. Некоторые элементы практикуются годами. И когда ты уверен, что показываешь трюк идеально, начинается ещё один этап, на котором могут возникнуть трудности, — демонстрация фокуса не зеркалу, а реальным зрителям. Вот тут-то из-за неопытности в показе фокуса внимательный зритель может понять, как он делается. Поэтому также необходимо прорабатывать моменты отвлечения внимания и правильный ракурс», — делится Артём Федянкин.

Тагильчанин ещё не решил сделать своё хобби главным делом жизни. По его словам, всё зависит от того, насколько хорошо он сможет продвинуться в этой сфере и смогут ли фокусы его прокормить. В планах на будущее — начать выступать на платных мероприятиях: корпоративах, днях рождения и свадьбах.