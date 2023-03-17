Сектанты, экстремисты и угроза российскому обществу. Что на самом деле представляет собой «ЧВК “Рёдан”» и насколько опасны подростки с пауками на спине?

В феврале 2023 года российское общество всколыхнуло появление нового «противоправного объединения» подростков, именующих себя «ЧВК “Рёдан”». В основном участниками объединения являются подростки, отличительными чертами которых стали чёрные волосы, тёмная одежда, клетчатые штаны и символика в виде паука с цифрой 4. Действительно ли опасно объединение подростков, что оно из себя представляет и существует ли в принципе, попыталась разобраться журналист АН «Между строк» Кира Волковских.

Первым делом стоит обратиться к названию объединения — «Рёдан». Оно было взято из известной манги и одноимённого аниме «Hunter X Hunter» Ёсихиро Тогаси. В произведении присутствует организация «Геней рёдан», которая известна во вселенной манги-аниме как «пауки». Их отличительной чертой является татуировка 12-лапого паука с порядковым номером участника.

Нынешние «рёдановцы» выбрали номер 4 неслучайно. В первоисточнике почти все четвёртые участники объединения доставляли существенные проблемы и неудобства организации, в которой они состояли. И это объясняется японской культурой. Согласно традиционным японским убеждениям, цифра 4 сулит беды, неприятности, неудачу. Связано это с тем, что «четыре» на японском созвучно со словом «смерть», из-за чего в Японии нумерация этажей и даже квартир ведётся без использования этой цифры.

Однако образ, созданный СМИ и обществом, на практике оказался диаметрально противоположным. Журналисту АН «Между строк» удалось пообщаться с представителями движения «ЧВК “Рёдан”» из различных городов России и услышать их точку зрения, а также взгляд на сложившуюся в обществе ситуацию.

«На самом деле забавно, как СМИ и общество превратили нас в каких-то радикалов, когда на самом деле это вовсе не так. Зато как гопота толпой избивала какого-нибудь неформала или просто “не такого”, то всем было глубоко плевать. А сейчас — о ужас, мы демоны, оказывается. Потому что решили защищаться, а не терпеть систематическое насилие?» — рассказал АН «Между строк» один из участников объединения «Рёдан» в Нижнем Тагиле.

Рёдановцы утверждают, что вступают в конфронтацию только с «оффниками» — агрессивными людьми, которые устраивают физические расправы по любому поводу. К «оффникам» принято относить некоторых футбольных фанатов, гопников и прочих агрессивно настроенных людей.

Участники «паучьего» движения на данный момент активно пытаются достучаться до общественности и донести людям, что никаких националистических идей они не преследуют. Напротив, подростки выступают против любой ненависти по признаку расы, пола и внешности. Безусловно, в потасовках могли пострадать представители разных национальностей, но это никогда не было самоцелью и является лишь случайностью. Как говорят участники движения, они никогда не начинают конфликт первыми. Как правило, рёдановцы занимают оборонительную позицию, так как зачастую страдают из-за нападок в свою сторону по поводу внешнего вида.

Аббревиатура ЧВК расшифровывается как «частная военная компания», однако она, по словам представителей нового движения, была добавлена к оригинальному названию исключительно ради шутки. На самом деле «пауки» не имеют отношения к каким-либо военным образованиям и выступают за мирное решение любой возникающей проблемы.

«Эта ситуация лишь показывает, как легко искажается информация. Один запустил дезинформацию, другие, как падальщики, подхватили. И вот обычная драка, где впервые за долгое время мы смогли отбиться от гопоты, сделала нас какими-то больными психами и едва ли не сектантами. Правда, рассчитывать на то, что со всей этой шумихой люди вдруг обратят внимание на то, что изначально агрессорами выступили и продолжают выступать другие люди… Мы уже ни на что не надеемся», — рассказал АН «Между строк» один из участников объединения «Рёдан» в Москве.

Однако общественное мнение, как и мнение власти по поводу подростков из «паучьего» движения, весьма негативное. Многие представители силовых структур, депутаты и чиновники высказываются об объединении как о «секте», «радикалах», «экстремистах» и продвигают идею жёсткого наказания рёдановцев.

«Новые молодёжные движения возникают постоянно, все они курируются социальными сетями. Это довольно тревожная ситуация. Все эти группировки носят деструктивный характер и направлены либо напрямую на убийство и самоубийство, либо на активную дестабилизацию общества. Понятно, что слово “ЧВК” во многих молодёжных кругах звучит достаточно привлекательно, хотя, опять же, ЧВК — это не только “Вагнер”, есть и другие. Но для подростков и молодёжи культ военной должности, силы, богатырства — всё это достаточно привлекательно», — рассказал Александр Дворкин, сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект.

Подобная негативная реакция со стороны властей не могла остаться без одобрения тех сторон, против которых «пауки» и выступают. В Telegram стали активно появляться каналы и объединения так называемых «анти-рёдан», которые продвигают физическое насилие, унижение и причинение материального вреда своим оппонентам.

«Очень смешно наблюдать за каналами, которые пропагандируют ненависть, выставляя на аватарки то, как избивают рёдановцев, то, как поощряют сжигание личных вещей ребят. Что самое смешное, они не несут за это ответственности! В то время как по всем каналам в один голос говорят, какой плохой “Рёдан”, что это надо запретить и пресекать. Если вышестоящим не всё равно, начните бороться и со второй стороной медали, потому что эти каналы напрямую продвигают насилие, в то время как “Рёдан” просит просто справедливости, не призывает ни к чему», — сообщают администраторы Telegram-канала «ЧВК РЕДАН».

В феврале в крупных городах страны проходили массовые задержания подростков в торговых центрах. Так, в ТЦ «Авиапарк» в Москве в результате стычки между «оффниками» и «пауками» было задержано более 350 человек. Драка в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге завершилась арестами 152 участников. Также задержания проходили в Казани и Новосибирске.

Тем не менее, несмотря на повышенную общественную тревожность, противоправных действий «пауков», как и в принципе их активности в Нижнем Тагиле, замечено не было. Также не было каких-либо громких происшествий в столице Свердловской области. По сообщению заместителя главы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, «активностей, связанных с субкультурой “Рёдан” обнаружено не было». При этом власти региона не отрицают так называемых «превентивных мер» — соцсети подростков постоянно мониторят на предмет подозрительной активности.

«Пока что я не слышал, чтобы у нас в городе возникали какие-то проблемы. По крайней мере, до меня такая информация не доходила. По моему скромному мнению, властям нужно не о запрете аниме и видеоигр думать, а всё же узнать, что сейчас интересует молодёжь. Услышать, что эта молодёжь говорит, а не накалять и без того тяжёлые отношения друг с другом», — сообщил АН «Между строк» один из участников клуба любителей аниме в Нижнем Тагиле.

Между тем паника среди взрослого населения продолжает искусственно усиливаться. В начале месяца родителям тагильских школьников были разосланы предупреждения в родительских чатах. В сообщениях звучали призывы к более строгому контролю за внешностью своих детей, а также за кругом их общения и интересов.

Очередная ли это субкультура, которые всегда существовали в обществе и исчезали с течением времени, или что-то, что может перерасти в более агрессивное течение? В молодёжной среде государство сейчас культивирует агрессивное поведение в отношении внешнего врага. Однако внешняя агрессия легко может перейти во внутреннюю, и, скорее всего, ничем хорошим это не закончится ни для одной из сторон. Станет ли «ЧВК “Рёдан”» тем самым триггером, который запустит волну молодёжной агрессии внутри страны или нет, покажет лишь время.