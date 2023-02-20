«Великолепно и трудно, как всегда». Велосипедист из Нижнего Тагила участвовал в экстремальной гонке по Байкалу «Ледовый шторм» и преодолел расстояние в 205 километров (ВИДЕО)

66-летний велоспортсмен из Нижнего Тагила Сергей Баранов принял участие в экстремальной трёхдневной гонке на коньках и велосипедах по Байкалу «Ледовый шторм». Ультрамарафон состоялся в одиннадцатый раз. В гонке приняли участие 54 человека, которые приехали из Иркутской области, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Читы. Тагильчанин рассказал журналисту АН «Между строк», что участвовал в гонке уже в восьмой раз, так как вновь хотел получить незабываемые впечатления и познакомиться с замечательными людьми.

Стартовали спортсмены в пятницу, 17 февраля. Общая протяжённость трассы по прямой составила 205 километров. Каждый участник для прохождения марафона мог выбрать коньки или велосипед, но некоторые конькобежцы брали с собой и лыжи как средство борьбы со снежными полями. Они везли их на себе, пытаясь как-то подстроиться под покрытие. Ночевали спортсмены на тёплых турбазах, личные вещи транспортировались организаторами. Самих гонщиков сопровождало судно на воздушной подушке и ледовый транспорт МЧС. В первый день гонки спортсмены преодолели 85 километров (Сахюрта — Бугульдейка), на втором этапе — ещё 75 километров (Бугульдейка — Большое Голоустное). На завершающем этапе необходимо было преодолеть 45 километров (от Большого Голоустного до Листвянки).

Сергей Баранов остался доволен гонкой, даже несмотря на то, что в этот раз дул очень сильный встречный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а на пути были заснеженные поля.



Фото: из архива Сергея Баранова



«Всё прошло великолепно и трудно, как всегда. Легко там не бывает никогда и никому. Участники выступают в двух категориях — коньки и велосипед. Я еду на веле. Приезжаю туда за впечатлениями и за общением с интересными людьми. Собственные результаты оцениваю как весьма скромные — в середине списка. Но они адекватны возрасту, поскольку я там самый “древний”. Всякий раз хочется поехать туда, идеально подготовившись и в плане экипировк и, и в плане техники, но это не всегда удаётся. По крайней мере, я думаю, что мой лучший “Шторм” в этом смысле ещё впереди. На мероприятие приехал в восьмой раз, хоть это и не моя дисциплина. Моя — шоссейные веломарафоны. Там я поездил и по России, и по миру», — рассказал Сергей Баранов.

Победителями марафона стали конькобежцы и велосипедисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Первое место в коньках среди мужчин занял Иван Петров из Москвы, чемпионкой среди девушек в этой дисциплине стала Татьяна Антохина тоже из Москвы. Среди велосипедистов были только мужчины, там победил Павел Дементьев из Санкт-Петербурга. Петров стал абсолютным чемпионом гонки. Его время — 11 часов 51 минута по сумме трех этапов марафона. Антохиной потребовалось 14 часов 5 минут, Дементьеву — 12 часов 50 минут. Тагильчанин Сергей Баранов занял в марафоне среди велосипедистов шестое место. Его общее время составило 16 часов 50 минут.

Экстремальный ультрамарафон «Ледовый шторм» проводится ежегодно с 2013 года и проходит в двух дисциплинах — коньки и велосипеды. Гонка является частью фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада». К мероприятию допускаются как профессиональные спортсмены, так и любители активного спорта в возрасте от 21 года. Нужно иметь опыт прохождения дистанции в зимних условиях. Главный элемент неожиданности в этой гонке — озеро Байкал. На нём не повторяется трасса, а поля из гладкого льда и снега вперемешку со шквалистыми ветрами могут создать непредвиденные препятствия даже для продвинутых любителей экстрима.