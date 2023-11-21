В Нижнем Тагиле необычный попрошайка с красивым голосом, собирающий милостыню на перекрёстке, мечтает накопить на собственную квартиру и записать сольный альбом 

Многие автолюбители Нижнего Тагила заметили, что по вечерам на перекрёстке улиц Красногвардейской и Заводской вдоль проезжей части ходит мужчина, который собирает милостыню. Он отличается от обычных попрошаек вполне опрятным внешним видом и выходит на «работу» абсолютно трезвым.

«Да он не пьёт вовсе. Хороший мужчина, только душевнобольной. Зовут его Саша. Он приходит к нам вечером менять заработанные монеты. Каждую монетку моет с мылом, чтобы нам чистыми передать на кассу. Ещё петь любит. Считает себя музыкантом», — рассказали журналисту АН «Между строк» сотрудники магазина «Магнит» на улице Октябрьской Революции, 1.

Поймать на «рабочем месте» Александра оказалось не так просто. В итоге нам всё же удалось узнать историю мужчины, который оказался жителем Екатеринбурга, а в Нижний Тагил приехал «на заработки». Сразу отметим, что о себе он рассказывает сбивчиво и непоследовательно, путается в датах, именах и родственных связях.

По словам Александра, в Нижний Тагил он приехал в июле 2021 года, потому что «здесь дешевле продукты и аренда». Знакомый помог ему через агентство недвижимости подобрать съёмную квартиру на улице Аганичева.

Александр родился в 1975 году в Екатеринбурге. Почти все его близкие умерли, а со старшим братом он не общался уже много лет. В 90-е годы его мама скончалась от болезни, после чего душевное здоровье Саши подорвалось и молодой человек несколько раз проходил лечение в психиатрической клинике. Ему присвоили вторую группу инвалидности и назначили пенсию. В какой-то момент он с отцом перебрался жить в частный дом недалеко от озера Таватуй.

«Я совсем не приспособлен жить в селе. Дрова рублю плохо, воду таскать не умею. Отец всё переживал, как я без него жить буду в своём доме», — рассказывает мужчина.

После смерти отца Александр, по его словам, по каким-то причинам лишился собственного жилья, и теперь он прописан в ветхом частном доме в Екатеринбурге, недалеко от ТЦ «Радуга Парк», где физически невозможно жить. До приезда в Нижний Тагил инвалид скитался по разным съёмным квартирам, хостелам и рабочим комнатам. Несколько лет он жил и трудился разнорабочим в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Питаться мужчина старается в столовых, поскольку дома из-за наличия тараканов готовить не рискует.

«Бывает, за меня платят в столовой, но бывает, что выгоняют. Один раз я пришёл в местный магазин, купил еду и начал прямо там есть, а директор меня едва не избил и выгнал», — заявляет Александр.

С одеждой помогают сотрудницы «Магнита». Неравнодушные женщины не могли спокойно наблюдать за тем, как он мёрзнет в лёгкой кофте и сланцах в середине осени, поэтому подарили ему штаны и куртку.

Александр утверждает, что стычек с полицией или другими попрошайками у него здесь не было. Сам себя мужчина называет музыкантом-самоучкой и при каждом удобном случае демонстрирует свои вокальные данные, исполняя, как он утверждает, песни собственного сочинения. Также он планирует записать на студии полноценный музыкальный альбом, но самая заветная мечта Александра — накопить на собственную квартиру. О своих доходах мужчина отвечает уклончиво, но говорит, что если не лениться, то эта цель вполне достижима.

Как пояснили АН «Между строк» в Управлении социальных программ и семейной политики мэрии Нижнего Тагила, специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района уже связались с Александром и коллегами из Екатеринбурга.

«Они постараются найти брата Александра и попробуют наладить с ним связь. Александр сам хочет так жить. Пенсию ездит каждый месяц получать в Екатеринбург на почту. Менять он ничего не хочет. Ему кажется, что он всё делает правильно», — отметили в ведомстве.