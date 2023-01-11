«Моя работа — это кладезь интересных историй, от смешных до просто сумасшедших». В Нижнем Тагиле таксист ведёт YouTube-канал о своей профессии и личной жизни

Тагильчанин Александр Банных известен многим болельщикам ХК «Спутник» со стажем как маскот команды. Несколько сезонов молодой человек провёл в костюме пушистого бобра, поддерживая спортсменов и даря радость любителям хоккея всех возрастов. Сейчас мужчина работает в такси и параллельно развивает два YouTube-канала. Один посвящён компьютерной игре NHL, а другой («Медвежья жизнь» @bear_life) — о работе в такси и личной жизни.

В такси Александр пришёл в феврале 2020 года. Мужчина признаётся, что это его единственный источник дохода. По мнению тагильчанина, главный плюс профессии — свободный ненормированный график, который удаётся скорректировать под запланированные дела. А если распоряжаться временем грамотно, то можно успеть снять видеоконтент для своего влога, который был бы интересен и востребован.

«Хочешь заработать — выходишь и работаешь, хочешь заниматься творчеством — просто не выходишь на смену. Всё просто. Я лично работаю по 8–10 часов, это нормально, если не хочешь убивать своё здоровье. Бывает, “выкатишься” утром на смену, заработал 1000 рублей чистыми и домой поехал — все деньги в мире не заработаешь. Есть те, кто таксует и по 12–16 часов, но тут не думают и о своём здоровье, и о безопасности пассажиров. Плюс хочется заниматься тем, что мне нравится», — рассказывает блогер.

По словам Александра, заработок в такси нестабильный: бывает, за час можно заработать 1000 рублей, а иногда только 300.

«Если говорить по заработку, то такси — это не самое стабильное место работы. Всё зависит от времени работы, погоды, востребованности в данный момент машин. По моим подсчётам, в день можно заработать от 1,5 до 3 тысяч рублей чистыми с вычетом всех расходов. Повторюсь, всё зависит от многих факторов», — уточняет Александр.

За несколько лет работы в такси у мужчины накопилось много историй, связанных с пассажирами.

«Работа в такси — это кладезь интересных историй, от смешных до просто сумасшедших. Был случай, когда сел молодой человек с саксофоном и репетировал, пока мы ехали. Вообще часто поют в машине. Жалко, что я тогда ещё не вёл канал про работу, было бы много интересного заснято! Иногда попадаются пассажиры, которых ты после поездки разбудить долго не можешь, просто люди бывают слишком уставшие. Например, один раз даже сотрудники ППС помогали мне будить пассажирку», — вспоминает Александр.

Приходилось таксисту применять и навыки самообороны.

«Если говорить про неадекватных, то за два года работы только один раз я воспользовался газовым баллончиком. Пассажир отказался пристёгиваться на переднем сиденье, а на мои просьбы пристегнуться начал мне угрожать. Тут мне и помог баллончик. Правда, его жена, пока я успокаивал её мужа, рассыпала мне плов по салону. Пришлось после этого заказа ехать на мойку. В основном конфликты происходят с пассажирами, которые отказываются платить, но это уже классика. Ну а самое неприятное — это мамы, которые не заботятся о здоровье своих детишек. Обращаясь к таким мамочкам, хочу сказать следующее: пожалуйста, позаботьтесь о безопасности своих детей! Либо купите бустер и носите его с собой, либо заказывайте тариф “Детский” заранее. Водитель не обязан везти вас, потому что вы заказали машину, водитель обязан в данном случае вам отказать», — делится своими мыслями Александр.

По мнению мужчины, пока тагильчане продолжают активно пользоваться услугами такси, поэтому он не видит проблем с заработком. При этом иногда приходится подвозить людей за 70 и 80 рублей, получая за заказ около 50 рублей.

Александр Банных создал свой первый YouTube-канал девять лет назад, там он размещал видео о хоккее. Его тяга к спорту переросла в хобби, а само увлечение хоккеем дало возможность поработать маскотом в команде «Спутник».

«Я на YouTube уже давно. Хоть первый канал с тематикой спортивных симуляторов и летсплеев не такой крупный, но он мне всегда приносил доход, небольшой по меркам YouTube, но жить можно. Сейчас с этим сложнее. Давно думал сделать какой-то lifestyle-контент, он мне всегда нравился. Прикидывал, что бы такое снимать, ну и создание нового канала о себе и работе растянулось до 1 января 2023 года», — рассказывает Александр.

Сейчас тагильчанин планирует развивать новый канал, снимать видео о своей жизни, работе и путешествиях по России.