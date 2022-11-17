«Я ни разу не пожалела, что попала именно сюда». 24-летняя лейтенант полиции Нижнего Тагила Кристина Пономарёва — о том, почему решила стать участковым уполномоченным, о своём первом раскрытом деле и о чём мечтают девушки-полицейские

Работа участковых уполномоченных полиции считается одной из самых сложных в системе МВД. Участковый должен быть не только образцовым полицейским, но и хорошим психологом, юристом, сыщиком и даже в определённых случаях третейским судьёй. Советский и российский кинематограф плотно связал образ участкового с представителем сильного пола. Люди постарше наверняка сразу вспомнят «деревенского детектива» майора Анискина, у молодёжи в памяти всплывёт имя капитана Игоря Ознобихина из «Реальных пацанов», но жизнь, как это часто бывает, сильно отличается от картинки на экране. По статистике, каждый четвёртый участковый в России — это женщина.

24-летняя лейтенант Кристина Пономарёва начала службу в органах внутренних дел в июне 2019 года, попав в подразделение участковых уполномоченных отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское». Девушка окончила Торгово-экономический колледж и нижнетагильский филиал УрГЭУ (СИНХ) по специальности «Право и организация социального обеспечения» (квалификация — юрист). После окончания вуза Кристина твёрдо решила идти работать в МВД, семья и друзья на выбор профессии отреагировали положительно и поддержали девушку.

«Я пошла служить в полицию, потому что хотелось просто помогать людям, решать их проблемы. Нужно было с чего-то начинать, и я выбрала должность участкового. Сейчас уже втянулась и не представляю себя на другом месте», — говорит Кристина Пономарёва.

Перед началом самостоятельной работы девушка прошла шестимесячную стажировку под руководством опытного наставника. Кристина рассказывает, что в первое время ей было немного не по себе, ведь участковый должен уметь находить общий язык с разным контингентом — от подростка до матёрого рецидивиста.

«Поначалу было не совсем понятно, как я — девочка — буду общаться с правонарушителями, поэтому нужно было проявить характер, чтобы люди воспринимали меня всерьёз. Потом начала понимать, что к каждому человеку нужен свой подход, но в основном люди относятся к нашей работе нормально, с пониманием. Я не делю людей на плохих и хороших, у каждого есть свои проблемы, всем нужна помощь. Если человек ни разу не видел своего участкового, то значит, он молодец, у него нет проблем с законом. Но есть и такие, которых приходится навещать несколько раз в месяц», — рассказала Кристина.

Не секрет, что большая часть ситуаций, с которыми приходится сталкиваться участковым, имеют социально-бытовой характер. Профессиональный дебют Кристины не стал исключением: в полицию поступило заявление от гражданки о том, что сожитель избил её, сломав обе руки.

«С моим первым материалом мне помогал разбираться наставник, но я всё равно переживала, чувствовала за собой ответственность. В заявлении гражданка рассказала, что в ходе совместного распития алкоголя между ней и мужем возникла ссора, во время которой мужчина сломал потерпевшей обе руки и угрожал убить. Первым делом я отправилась на адрес, провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей, мужчину и потерпевшую. Ранее между ними происходили конфликты, но гражданка об этом никому не говорила и не обращалась в полицию, как это часто бывает. В ходе опроса муж полностью сознался и раскаялся, но пострадавшая на примирение не пошла. Потребовалась судебно-медицинская экспертиза для установления размера причинённого вреда здоровью потерпевшей. После получения результатов экспертизы в отношении супруга было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 119 УК РФ (угроза убийством)», — рассказывает участковый уполномоченный полиции.

В кабинете девушки ничего лишнего: стол с компьютером, стул, шкаф, сейф с документами. На первый взгляд сложно представить, что работа участкового сложна и опасна, при этом без всякой скидки на возраст и пол. Из-за острой нехватки кадров участковые обслуживают дополнительные административные участки. Официальный график работы участкового уполномоченного полиции — с 09:00 до 18:00, но часто приходится подолгу задерживаться, чтобы сдать все дела в срок.

«Моя мама из другого города, сначала ей было тяжело, что её ребёнок постоянно на работе, и днём и ночью. Фактически у нас ненормированный график, поэтому по любому поводу нас могут поднять и ночью. Из-за этого мы с ней стали редко видеться. Вначале для мамы это было непонятно и неприятно, но потом она привыкла, поняла, что это моя работа», — делится девушка.

Рабочий день участкового начинается с получения табельного оружия, материалов по обращениям граждан, поступивших в дежурную часть в ночное время, постановки руководителем подразделения очередных задач. Далее сотрудники отправляются на свои участки, отрабатывают ранее полученные и текущие материалы, работают с гражданами, которые обращаются лично с различными вопросами.

В этот раз Кристина отправилась на адрес по заявлению гражданки Таджикистана, которая обратилась в УФМС с просьбой о выдаче вида на жительство в Российской Федерации. Девушка рассказывает, что подобные проверки проходят довольно часто. Работа участковых в таких случаях состоит в том, чтобы на месте проверить данные, указанные в заявлении. Дверь квартиры на первом этаже в доме на улице Ермака открыла пожилая женщина, но по-русски она практически не говорит и не понимает. Полицейской пришлось опрашивать соседей, чтобы убедиться, что эта женщина действительно здесь проживает. Жильцы дома охотно открывали двери и отвечали на вопросы Кристины о новой соседке. В дальнейшем информация будет передана в УФМС для принятия решения.

Кристина считает, что женщины-участковые в какой-то степени ответственнее мужчин, но более склонны к сочувствию, хотя порой к работе нужно подходить хладнокровно. Также полицейская признаётся, что девушкам в погонах, может, и хотелось бы, чтобы у форменной одежды было больше уставных вариантов, а макияж и причёска были ярче и вариативнее, но профессиональный дресс-код диктует свои правила.