«Как отбросы общества здесь живём». В Кировграде многоквартирный дом, построенный для детей-сирот, разваливается на глазах (ВИДЕО)

Благоустроенная трёхэтажка на улице Лермонтова № 77 в Кировграде, построенная в 2013 году городскими властями для детей-сирот, за 10 лет превратилась в настоящий барак. Из-за износа общедомового имущества и долгов жильцов по ЖКУ от обслуживания здания отказалась управляющая компания. Оказавшись в безвыходном положении собственники квартир стали писать письма в администрацию города и местную прокуратуру, но пока без положительных результатов.

30 декабря 2013 года, без торжества, как это обычно бывает, бывшим воспитанникам местного детского дома раздали ключи от новых квартир. Согласно общедомовому реестру, всё муниципальное жильё было распределено. Однако жильцы утверждают, что в некоторых квартирах никто никогда не жил, сейчас дом заселён примерно наполовину.

Некоторые семьи купили здесь недорогое жильё у прежних собственников, получивших эти квартиры от государства, как дети-сироты. Конечно, они не могли знать, что уже через десять лет дом начнёт разрушаться. В каких-то квартирах до сих пор живут льготники, но сейчас уже со своими семьями. За эти годы дом приобрёл дурную славу, и теперь даже таксисты отказывается сюда ехать.

По словам жильцов, мэр Александр Оськин только разводит руками и настаивает на том, что собственники знали, в каком доме приобретали жильё.

Одна из жительниц дома Людмила Сотова, которая получила жильё как ребёнок-сирота, добивалась своей квартиры через суд несколько лет. Долгое время девушка не могла позволить себе даже снять комнату. Сейчас она живёт в этом доме со своими детьми.

«Как отбросы общества здесь живём. Прославился этот дом на весь город из-за того, что всё тут запущено. А до этого я, например, много лет скиталась, даже на улице спала. Приходила в администрацию, ругалась с Мариной Сурниной, которая отвечала за решение жилищных вопросов. С 2009 года ходила и всё ждала жильё. Когда мы получили квартиры, они выглядели хорошо. Когда ты очень долгое время мыкаешься везде, и когда тебе просто хоть что-то предоставляют, то это большая радость для тебя», — рассказала журналисту АН «Между строк» Людмила.

В первом подъезде несколько пустующих квартир, из которых, по словам жильцов, всё что можно было украсть — уже украли. Двери забиты досками, непонятно, жил ли кто здесь. Из щитков торчат провода, батареи спилены и вместо них управляющая компания, когда ещё занималась домом, установила какие-то самодельные трубы.

«Я потратила материнский капитал на эту квартиру, ещё деньги занимала у родственников. Мне прислали ответ из администрации, в котором сказано, что управляющая компания отказалась от нас, так как платили только 48% жильцов. Но как быть, если половина квартир пустует, а мы исправно платим? Только ни текущего, ни капитального ремонта за это время мы ни разу не видели. Дом был сделан из самых дешёвых материалов и построен на болотистой местности», — говорит жительница дома Яна Муртазина.

Управляющая компания «РСК» отказалась от дома зимой 2022 года. На запрос Яны об очистке дороги от снега из администрации Кировграда ей пришёл ответ о том, что собственники должны за свой счёт принять меры по содержанию общедомового имущества. Также в администрации утверждают, что теперь жители сами должны выбрать способ управления домом.

«Даже когда у нас была управляющая компания, толком ничего не делалось, вокруг лёд и снег, который каждый год топит подвал. В подъезде у нас выбито стекло, его нам закрыли поликарбонатом, лампочки не горят ни во дворе, ни внутри дома, вечером здесь очень темно. Администрация хвалится тем, что обустроила рядом с нашим домом парк, но какой в этом толк, если люди, идя оттуда, мусорят у нас, а все думают на нас», — возмущается жительница дома.

Ночью, рассказывают жильцы, слышно как дом проседает, скрипят стены. В некоторых квартирах лопаются даже пластиковые окна. По всему периметру здания на отмостке можно увидеть трещины.

На сайте «Домклик» есть объявление о продаже однокомнатной квартиры в этом доме. Стоимость такого жилья оценивается в 700 тысяч рублей. Однако жильцы злосчастного дома понимают, что продать здесь квартиры им вряд ли удастся. В акте о состоянии общего имущества собственников помещений сказано, что степень фактического износа дома составляет 7%, что, конечно же, не соответствует действительности.

«У меня даже треснуло стекло в комнате из-за того, что дом разваливается, слышно, как он “ходит”, движутся стены. Я купила здесь однокомнатную квартиру почти сразу, как он был построен за 650 тысяч рублей. Меня устраивала просторная комната, кладовка, отдельная лоджия. А сейчас у нас в доме даже домофона нет, ни одна компания не хочет с нашим домом связываться. Мы сами ставили магнитный замок, но и его сломали», — рассказывает Ирина Серухина.

Ещё одна жительница дома Наталья Батаргина девять лет ждала эту квартиру после выпуска из детского дома.

«Мы никому не нужны, здесь ничего не чинится, вокруг дома просто помойка. У нас шесть тысяч выходит за коммунальные услуги в однокомнатной квартире. У меня по всей стене трещины в комнате. Дом просто развалится скоро весь и всё, а у меня двое детей. От газа я уже давно отказалась, потому что нам его постоянно перекрывали из-за того, что никогда нет всех жильцов», — делится Наталья.

Сведений о том, какие компании занимались проектированием дома и его строительством в открытом доступе нет. На момент публикации материала на запрос журналиста АН «Между строк» ответа от администрации Кировграда не поступило.

Ещё в 2019 году, согласно предписанию департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, управляющая компания должна была устранить причины затопления подвала, осушить его, выполнить дезинфекцию, закрепить электрические провода и восстановить двойное остекление в подъезде, где оконные рамы зашиты поликарбонатом. После того, как замечания не были устранены, прокуратура Кировграда в октябре 2021 года вынесла УК «РСК» предписание об устранении нарушений (документы имеются в распоряжении редакции). В итоге до сих пор ни одно предписание не выполнено.