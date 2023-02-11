«Зрители поддержат и утопят в овациях, потому что знают, каково это — взять и спеть». Вокальный проект для певцов-любителей в Нижнем Тагиле меняет жизнь участников, делает их счастливее и увереннее в себе, исполняет мечты 

Три года назад Марина Хохлова решила создать в Нижнем Тагиле песенный клуб «Хочу и пою» для всех желающих. Площадкой, где проходят встречи, стал бар «Гора». Тагильчанка рассказала АН «Между строк» о единственном в городе вокальном проекте для певцов-любителей.

Идея проекта появилась у Марины в ноябре 2019 года, во время проведения третьего регионального инклюзивного фестиваля для детей. Участие в разных номинациях мог принять любой ребёнок, независимо от состояния здоровья и навыков. Она поняла, что в Нижнем Тагиле очень много различных конкурсов для тех, кто занимается чем-либо профессионально, но совершенно ничего нет для любителей.

«В момент проведения фестиваля для детей у меня зародилась мысль о том, чтобы создать вокальное мероприятие для вокалистов-любителей, где любой желающий сможет почувствовать себя настоящим артистом», — рассказывает Марина Хохлова.

В ноябре 2019 года она поделилась идеей со своей подругой Анастасией Янцен. Вместе они приняли решение, что встречи надо проводить в баре, и обратились к владельцу «Горы» Антону Нургалееву, который с радостью поддержал затею.

Дебют вокального проекта «Хочу и пою» состоялся 8 декабря 2019 года. Согласно условиям, у каждого участника есть возможность исполнить до трёх песен на свой вкус, никаких ограничений по репертуару нет.

«Первая встреча прошла настолько душевно и тепло, что о нашем проекте стали рассказывать, а мы начали планировать следующее мероприятие. Мы проводим наши встречи уже три года и всегда в баре “Гора”. Летом администрация города пригласила нас выступить на юбилее Нижнего Тагила, это был невероятный опыт и море эмоций. В недавнюю нашу встречу, 29 января, проект собрал 18 участников. Мы собираемся примерно раз в полтора месяца в очень тёплой, дружественной и душевной атмосфере. О чём всегда говорят и сами участники, и зрители», — делится Марина.



Марина Хохлова



Максим Бодров участвует в проекте с 2021 года, за это время он исполнил около 20 композиций. Максим признаётся, что выходить на сцену всегда волнительно и страшно. Он считает, что мурлыкать в душе и подпевать любимым песням — это совсем не то, что настоящее выступление на сцене.

«Ничего подобного в Нижнем Тагиле не было, такого места, где может спеть любой человек. Услуги караоке, предлагаемые в нашем городе, — это отлично, но это совсем другое. “Хочу и пою” предлагает настоящее выступление на сцене! Проект — реальная возможность почувствовать себя исполнителем с большой буквы. Публика, зрители — такие же любители музыки, они поддержат и утопят в овациях, потому что знают сами, каково это — взять и спеть, смочь! Во время выступления охватывает волнение, появляется дрожь по телу. Анализ выступления, как правило, вгоняет в краску. Но непередаваемые ощущения радости оттого, что смог выступить, ни с чем не сравнить», — делится Максим Бодров.



Максим Бодров



Наталья Дементьева в детстве мечтала стать певицей. Она участвовала во многих музыкальных проектах и конкурсах. Спустя время Наталья вспомнила свою детскую мечту, поборола страхи и вышла на сцену бара «Гора». В проекте она участвует уже два года и не пропускает ни одной встречи.

«Конечно, перед выступлением и во время него я испытываю волнение, особенно когда берёшь достаточно сложное для себя произведение. Настоящий артист должен волноваться, испытывать трепет перед встречей с публикой. А награда за выступление — это состояние счастья от преодоления страхов. Поддержка зрителей и участников проекта всегда внушает огромную надежду, даёт ощущение эйфории и радости. За время существования проект меняется, расширяются границы, появляется некая жанровость. Участники стали серьёзнее относиться к своему сценическому образу», — рассказывает Наталья.

Наталья Дементьева

Мария Лисина занимается вокалом с педагогом, она считает, что проект — это хорошая возможность побороть страх и стать увереннее. Главная задача Марии во время выступления — донести чувства и эмоции песни до слушателя.

«Мне захотелось исполнить на публику песню Тони Брэкстон Un-Break My Heart, потому что она очень чувственная. Для меня было важно донести эмоциональность песни и посмотреть, какую реакцию даст зал. После выступления ко мне подошли другие участники и сказали, что плакали во время моего исполнения, а это значит, что я смогла донести до людей всю боль этой песни», — делится Мария Лисина.



Мария Лисина



В 2023 году проекту исполнится четыре года. По словам Марины Хохловой, за это время «Хочу и пою» стал больше, чем просто клуб любителей пения. Он меняет жизнь участников, делает их счастливее и увереннее в себе, исполняет мечты.

Ближайшая встреча состоится 19 марта в 19:00 в баре «Гора». Участие в проекте стоит 300 рублей вне зависимости от количества исполняемых песен. На собранные средства приобретаются подарки участникам.