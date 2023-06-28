«Пауки сами не нападают, но предупреждают, когда агрессивно настроены — встают в стойку, поднимают лапы и показывают зубы». В Нижнем Тагиле 26-летняя девушка увлекается необычным хобби

Согласно статистике большинство людей заводит дома кошек или собак. Но вот растопить сердце 26-летней тагильчанке Татьяне Манзор смогли другие домашние питомцы. У хрупкой девушки в коллекции тридцать ядовитых пауков и более сотни различных улиток, мадагаскарских тараканов и многоножек. Татьяна рассказала АН «Между строк» о том, как решила завести настоящий домашний экзотический инсектарий, а также об особенностях поведения своих питомцев и уходе за ними.

Татьяна работает инженером на металлургическом предприятии, а в свободное время занимается любимым хобби. Как говорит девушка, всё началось с улиток.

«Все началось в 2015 году именно с улиток. Один знакомый уезжал и передал мне пару виноградных улиток. У меня возникло желание их развести, чтобы оставить себе потомство. Начала изучать информацию и создавать необходимые условия. В итоге спустя два года все-таки удалось получить от них потомство. Потом мне стало интересно, существуют ли другие виды сухопутных улиток. Сначала увидела один вид, потом другой и так далее. Мой внутренний коллекционер сыграл свою роль», — рассказывает Татьяна Манзор.

Сначала девушка завела 5 видов улиток, позже начала экспериментировать с условиями содержания. Так как информации по конкретным видам практически нет, Татьяне пришлось разводить питомцев методом проб и ошибок, но в итоге всё получилось. Сейчас в коллекции у тагильчанки более двадцати видов взрослых улиток, по две особи каждого вида. Малышей девушка пока не считала. Самая массивная улитка вида Архахатина маргината, она весит около 600 граммов.

«Позже на просторах интернета увидела кивсяков (многоножек) и мокриц. Тоже узнала, что есть множество разных видов. И тут началась точно такая же история, как и с улитками. Мокрицы мне интересны тем, что их можно коллекционировать и селекционировать. Например, все мокрицы голубые, но случается, что появляются розовые. Можно закрепить этот цвет. Есть пятнистые, и из них можно вывести чисто белых. Взрослые кивсяки достигают 15-16 сантиметров в длину», — делится тагильчанка.

А вот выращиванием пауков Татьяна занимается совсем недавно, с 2022 года. Первым в коллекции стал маленький птицеед. Сейчас девушка содержит около 10 видов пауков и инкубирует маленьких малышей-паучат. Все свои эксперименты тагильчанка записывает и ведёт статистику, чтобы в дальнейшем написать об этом статью.

«Инкубация была полностью искусственная, кокон был отобран у самки. Всего в коконе было 618 яиц. В природе самки в большинстве случаев погибают, потом малыши кушают тело матери, набираясь сил. А также при спаривании в природе самка ест самца, он является расходным материалом. Но я дала ему возможность убежать. В итоге всё обошлось хорошо. Сроки жизни самца и самки отличаются, мужской пол живёт 2-3 года, а женский около 20 лет. А также самец меньше самки в 1,5 раза», — рассказала девушка.

Самка паука с коконом Самка паука с коконом Детёныш паука Самец

По словам тагильчанки, все пауки ядовитые и делятся на несколько классов токсичности. Укус некоторых особей сопоставим с укусом пчелы, а от более токсичных видов яд может вызвать температуру, которая будет держаться около недели. Но Татьяна уверяет, что при соблюдении определенных правила безопасности паук будет вести себя весьма дружелюбно.

«Меня не кусали ни разу, потому что я их не провоцирую на это. Эти пауки сами не нападают. Они предупреждают, когда агрессивно настроены: встают в стойку, поднимают лапы и показывают зубы. Этим они демонстрируют, что к ним лезть нельзя. Если человек не понимает, то может укусить, конечно. Клыки у большой особи примерно 2 см, в любом случае будет больно. Смертельно опасных в моей коллекции нет, их содержание в домашних условиях запрещено», — рассказала Татьяна.

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Как рассказала Татьяна, пауки растут линьками. В пластмассовом контейнере паук делает себе кроватку из паутины, переворачивается на спинку и выходит из старой шкурки. Позже, в течение одной или двух недель паук очень уязвим, так как экзоскелет ещё не затвердел. Ещё одной особенностью пауков является то, что они могут спокойно восстанавливать утерянные конечности со следующей линькой.

«На кормление и уборку нужно очень много времени. Каждый день у них лёгкая уборка, а каждую субботу на неделе генеральная. Трачу весь день с утра до вечера. Взрослых пауков я кормлю раз в неделю, малышей почаще. Они едят тараканов и личинок жуков, которые размножаются сами по себе. Улиток, кивсяков и мокриц нужно кормить каждый день на ночь. Корм для них я не покупаю, мы выращиваем в саду и запасаем на зиму. Морозим и сушим», — говорит тагильчанка.

Линька пауков Линька пауков Линька пауков Тараканы «Мёртвая голова» Мадагаскарский шипящий таракан

Семья Татьяны относится настороженно к её хобби. В основном они боятся и не подходят к домашним питомцам, но понаблюдать со стороны очень любят. В дальнейшем тагильчанка планирует завести новые виды пауков, кивсяков и мокриц.