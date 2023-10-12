Тагильский правозащитник получил политическое убежище во Франции

С 2014 года тагильчанин Андрей Щукин занимается правозащитной деятельностью. Именно тогда он подал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы, поскольку использование оружия противоречит его взглядам. Но призывная комиссия Дзержинского районного военного комиссариата отказала молодому человеку. Начались многочисленные суды. За эти годы тагильчанин получил юридическое образование и стал принимать активное участие в работе различных правозащитных организаций, выступал на протестных политических акциях. В начале 2022 года Андрей вынужденно эмигрировал из России сначала в Армению, а потом во Францию, где получил политическое убежище.

«Незадолго до моего отъезда в офисе правозащитного центра “Мемориал” (в 2014 году признан НКО-иноагентом. — Прим. ред.) в Екатеринбурге прошёл обыск. Это могло быть связано с жалобой на общество, что оно якобы распространяет экстремистскую литературу. Второе направление моей деятельности — борьба с политическими преследованиями. Я постоянно находился на месте массовых публичных мероприятий, сопровождал задержанных, а затем выступал в судах защитником, в том числе подал около 30 жалоб в Европейский суд по правам человека», — рассказывает о себе Андрей.

В мае 2021 года Щукин сам оказался на скамье подсудимых. Ему вменили ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Тогда молодому человеку назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, было возбуждено исполнительное производство о принудительном исполнении постановления суда с запретом выезда из страны. Но решение суда не было исполнено.

После начала специальной военной операции на Украине Андрей решил покинуть территорию России. Первой точкой стала Армения.

«Мой переезд в Армению был связан с рисками, которые считаю весомыми: от личных сообщений с угрозами в мессенджерах до потенциальных обысков. Находясь уже в Ереване, я продолжил заниматься активистской деятельностью, выходил на протестные акции с осуждением действий российской власти. Фотографии участия в протестных акциях я выкладывал в свои открытые социальные сети, а также публиковал посты на эту тему, что в России трактуется как уголовно наказуемое деяние. Я не считал Армению безопасной страной из-за многочисленных двусторонних соглашений между ней и РФ, которые допускают деятельность российских правоохранительных органов на территории Армении», — говорит тагильчанин.

В первую очередь Андрей решил поменять загранпаспорт, но столкнулся с неожиданными трудностями. Из-за наплыва беженцев из России очередь в посольство пришлось занимать на полгода вперёд.

«Я смог записаться в посольство лишь на август 2022 года. Но и тогда всё получилось не гладко. В тот момент везде были ковидные ограничения, поэтому охранник на входе потребовал показать ему мой паспорт, с которым он ушёл в здание, а через непродолжительное время вернулся и сообщил, что меня в посольстве не примут. Причину отказа он не озвучил, но я полагаю, что это связано с тем, что в России на меня наложены ограничения судом о запрете выезда из страны. Все мои попытки дозвониться в посольство не увенчались успехом. Таким образом, я остался без международного документа, по которому я бы смог путешествовать далее», — вспоминает Щукин.

Находясь практически в безвыходной ситуации, молодой человек стал искать через правозащитные организации выходы на французское посольство, где позже ему выдали электронную визу laisser passer.

«По задумке французского правительства, я мог выехать по этому документу, но только во Францию прямым рейсом. Однако армянские пограничники отказались меня выпускать, сославшись на то, что мой загранпаспорт просрочен, а выданный мне документ не имеет никакой юридической силы. Я не знаю, что происходило далее, но ответ мне поступил от главного пограничника Армении, в котором сообщалось, что по согласованию министерств иностранных дел Франции и Армении меня всё же выпустят во Францию. В посольстве Франции мне выдали новый документ, по которому я благополучно улетел», — рассказывает юрист.

В Париже Андрей подал прошение на предоставление политического убежища, рассмотрение которого заняло полгода. Сейчас тагильчанин занимается поиском постоянного жилья и работы, посещает языковые курсы и оформляет необходимые документы.

«Вид на жительство мне одобрили на 10 лет. При этом получить гражданство я имею право намного раньше, если выучу язык. Теперь ближайший год я буду заниматься вопросами интеграции, социальными аспектами, языковыми курсами, признанием квалификации, поиском постоянного жилья и работы, а также получением резидентных документов, оформлением проездного документа и т.д. Беженцы получают от государства: жильё без оплаты или деньги на аренду, денежное пособие для покрытия основных нужд в размере 750 евро, медицинскую страховку и лечение без взимания платы, право на воссоединение с родственниками, право на оформление специального французского загранпаспорта для путешествия за пределами страны. Кроме того, во Франции организована раздача бесплатных продуктов. Сразу скажу, что таких мест в городе несколько, соответственно, и организации разные. Я посещал организацию под названием Secure populaire. Сюда можно приходить раз в неделю в определённый день. Можно ходить по разным организациям, но на это уходит много времени, особенно учитывая, что приходится стоять в очередях», — поясняет молодой человек.

По словам Андрея, он планирует и дальше продолжать деятельность активиста и правозащитника, но уже не опасаясь за свою жизнь и свободу.

2 октября 2023 года страница Андрея Щукина во «ВКонтакте», на которой он публиковал посты оппозиционного характера, была заблокирована по решению Генпрокуратуры РФ.