15 событий в Нижнем Тагиле, которыми запомнился 2019 год по версии АН «Между строк»

Редакция АН «Между строк» сделала подборку самых важных, на наш взгляд, событий, которые произошли в Нижнем Тагиле и его окрестностях в 2019 году. Это не рейтинг самых популярных новостей. Это факты, которые мы не могли ещё раз не озвучить, подводя итоги прошедшего года.

Буксующая мусорная реформа

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать работу всех организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле стало ООО «Компания “Рифей”». По последним данным регоператора, собираемость платежей с физических и юридических лиц составляет не более 60%, хотя объёмы вывезенных на полигон отходов превышают запланированные. Нижний Тагил стал центром протеста против мусорной реформы, в частности завышенных, по мнению многих, тарифов и нормативов. В конце декабря РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы, которые начнут действовать с 1 июля 2020 года. В Северной зоне (АПО-1) с центром в Нижнем Тагиле тариф вырастет с 695,23 рубля до 720,16 рубля. Из-за этого тагильчане, живущие в многоквартирных домах, вынуждены будут отдавать за вывоз мусора уже не 117 рублей с человека, а 122 рубля, ИЖС — 137 вместо 132 рублей. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться: до 889 рублей с 1 января 2021 года и до 895 рублей с 1 июля 2021 года.

Смертельное ДТП с лесовозом, в котором погибла семья из четырёх человек

Вечером 3 января 2019 года на 48-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск, в районе деревни Беляковка под Нижним Тагилом, произошло смертельное ДТП. На узкой и неосвещённойз дороге в лесовоз Freightliner врезался ВАЗ-2110, в котором возвращалась домой семья из Алапаевска. За рулём отечественной легковушки находился Евгений Попов, с ним также была его мама Наталья Панченко, жена Анна Дмитриева и двое шестимесячных сыновей-близнецов. Мужчина и его мама погибли на месте, дети также получили несовместимые с жизнью травмы. Анна оказалась единственной, кому удалось уцелеть в столкновении. Гособвинение настаивало, что 48-летний водитель лесовоза Иван Казаков превысил скорость и потерял управление над автомобилем. Вследствие этого заднюю часть грузовика занесло на полосу встречного движения и она протаранила ВАЗ. Сам же Казаков уверен, что водитель легковушки не учёл габаритов автомобилей и допустил столкновение с полуприцепом. 19 декабря Пригородный суд Нижнего Тагила приговорил водителя лесовоза по статье УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» к пяти годам колонии-поселения. Мужчина намерен обжаловать приговор.

Скончался Владислав Тетюхин

11 апреля 2019 года после тяжёлой болезни на 87-м году жизни скончался Владислав Тетюхин. Для тагильчан Владислав Валентинович навсегда останется в памяти прежде всего как основатель уникального госпиталя восстановительных инновационных технологий. Бывший совладелец «ВСМПО-Ависма» после выхода на пенсию большую часть своего состояния — 3,3 млрд рублей — вложил в строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле. Ещё 1,2 млрд рублей было предоставлено из бюджета Свердловской области. В июне 2019 года в честь Тетюхина назвали основанный им Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. В 2017 году Владиславу Тетюхину было присвоено звание почётного гражданина Нижнего Тагила.

Взрыв газа в доме на ГГМ

В результате взрыва бытового газа в квартире на четвёртом этаже дома № 42 по Черноисточинскому шоссе погиб 27-летний хозяин квартиры. Взрывной волной мужчину выкинуло на улицу, и при ударе о землю он получил многочисленные травмы, от которых впоследствии скончался. ЧП произошло около 19 часов вечера 10 июня 2019 года. Взрыв также повредил стены здания, поэтому было принято решение полностью расселить подъезд. Заехать в свои квартиры жильцы смогли только через 2,5 месяца, когда были закончены восстановительные работы. Официальной причиной трагедии названо неправильное обращение с газовым оборудованием.

Владислав Пинаев заставил дорожников на себе протестировать «доступную среду»

В июле 2019 года Владислав Пинаев попытался объяснить и показать на личном примере представителям дорожных служб, что условия передвижения для маломобильных людей должны быть доступными не только на бумаге. Эксперимент по пересадке чиновников из внедорожников в инвалидные кресла пришёлся по душе пользователям соцсетей, и на какое-то время тагильский мэр стал главным положительным мемом Рунета.

Увольнение прокурора Пригородного района Игоря Вейса за пьяное вождение

Вечером 9 июля 2019 года в центре Нижнего Тагила нарядом дорожно-патрульной службы был остановлен красный Opel Astra, за рулём которого находился прокурор Пригородного района Свердловской области Игорь Вейс. Сотрудники полиции заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование старший советник юстиции отказался. Спустя три недели после инцидента Игорь Вейс написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его место занял заместитель Павел Ашеев. В конце августа Мировой суд участка № 9 Ленинского района Екатеринбурга лишил Вейса водительских прав на 1,5 года. Кроме этого, бывший силовик должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Стрельба по банкам из пневматики закончилась трагедией

4 августа 2019 года в районе коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке произошла трагедия. Группа подвыпивших мужчин и подростки устроили стрельбу из пневматической винтовки по банкам возле остановки общественного транспорта. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору, который гулял недалеко от импровизированного тира. Мальчик в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, а затем экстренно госпитализирован в Екатеринбург. После нескольких операций Егор до сих пор находится в коме. Врачи поддерживают ему жизнь, но боятся доставать осколки пули. Чей именно выстрел стал роковым, предстоит выяснить следствию. Один из стрелков на условиях анонимности сообщил АН «Между строк», что в Егора мог попасть кто угодно, даже подросток, который неуверенно держал ружьё и стрелял мимо мишеней.

Смена спикера городской думы

30 августа 2019 года депутаты Нижнего Тагила отправили в отставку Алексея Пырина и избрали новым председателем гордумы адвоката Вадима Раудштейна. Пырин уехал в Новокузнецк, где возглавил управление по персоналу ЕВРАЗ ЗСМК, а Раудштейн будет работать в гордуме на неосвобождённой основе за зарплату до конца седьмого созыва. Ещё до официального голосования, по данным источников АН «Между строк» в НТГД, стало известно, что кандидатура Вадима Раудштейна была давно согласована с финансово-промышленными группами города и мэрией Нижнего Тагила.

Открытие школы № 100 на Муринских прудах

2 сентября 2019 года после череды скандалов распахнула свои двери новая школа № 100 в микрорайоне Муринские пруды. Правда, лицензию образовательное учреждение получило только в конце сентября. Стоимость объекта составила почти миллиард рублей. Всего в школе 72 класса, среди которых 4 компьютерных, все они оборудованы регулирующимися партами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками с современным программным обеспечением. В школе организованы 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей, медицинский блок, где есть кабинет стоматолога, 5 спортзалов, столовая на 600 мест и актовый зал на 480 зрителей. Возле здания образовательного учреждения сделали футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и две волейбольные площадки, теннисный корт, гимнастическую зону и четыре беговые дорожки.

Подростки готовились устроить «колумбайн» в Кушве и Баранче

3 сентября стало известно, что силовики предотвратили теракт, который готовили двое 16-летних подростков. Молодые люди планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 Кушвы и Баранчинском электромеханическом техникуме. Неофициальные источники сообщали, что старшеклассники обсуждали детали нападения, где возьмут оружие с боеприпасами. При этом в соцсетях подростки делились фотографиями, рассказывали, что уже успели приобрести. Речь шла о пистолете и патронах к ружью, которое один из них вроде собирался одолжить у своего родственника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц». По одной из версий, таким образом парни хотели отомстить своим обидчикам, но сами школьники заявили, что это была всего лишь шутка и никакого нападения они не планировали.

Приговор истязателю детей Юрию Юдину

4 октября 2019 года Свердловский областной суд приговорил свердловского бизнесмена, совладельца провайдера «Планета» Юрия Юдина к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Предприниматель признан виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следствию удалось доказать, что в 2014–2016 годах на частной даче в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом Юдин по просьбе своей подруги занимался воспитанием её пятилетнего сына. На видеозаписи, которую АН «Между строк» опубликовало в середине июня, видно, как бизнесмен пытает ребёнка собачьим электроошейником.

Несколько лет назад Юдин создал внутри своей компании «ITM Холдинг» секту под названием «Группа крови», в которой установил жестокие порядки. Сотрудники фирмы вместе со своими детьми проводили сеансы «тимбилдинга», в которых сам Юдин выступал в роли божества. Воспитание подчинённых и их детей строилось на унижении и беспрекословном подчинении руководителю. К тем, кто осмеливался ослушаться бизнесмена, применялось физическое насилие. Практически все «воспитательные» моменты снимались на видео и выкладывались в закрытой группе для обсуждения.

Передача скорой помощи на аутсорсинг

В конце 2019 года прошла информация, что уже весной 2020 года автомобильный парк тагильской скорой помощи может перейти в частные руки. Сразу отметим, что вызов медицинских бригад по-прежнему останется бесплатным для всех, но за состояние автомобилей и наём водителей будет отвечать победитель тендера. Считается, что за счёт частных инвестиций автопарк скорой помощи существенно обновится, а региональные бюджеты получат значительную экономию средств. На конкурс, кроме подконтрольного «Ростеху» «Агентства инвестиций в социальную сферу», могут заявиться пермский бизнесмен Евгений Фридман, который является самым опытным игроком на этом рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».

Найден генподрядчик на строительство моста через Тагильский пруд

Буквально за неделю до Нового года определился генподрядчик на строительство моста через Тагильский пруд. Им стала московская компания ООО «Альмакоргруп». Заявка организации стала единственной и соответствовала всем необходимым конкурсным требованиям, поэтому именно с ней заключат муниципальный контракт. При этом ранее сообщалось, что строительством перехода интересуются минимум три крупные компании.

Строительные работы планируется начать в 2020 году. Путепровод должен быть сделан к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Возведение новой транспортной артерии в городе активно поддерживают свердловский губернатор Евгений Куйвашев и ЕВРАЗ, который направит на эти цели 1,3 млрд рублей. Общая стоимость проекта составит около 4 млрд рублей.

Затянувшаяся реабилитация Черноисточинского пруда

Бурное цветение сине-зелёных водорослей в Черноисточинском пруду и, как следствие, ухудшение качества воды стало одной из главных экологических тем прошедшего года. Ни митинги, ни флешмобы, организованные КПРФ и общественниками, не принесли желаемых результатов, и основные средства на реабилитацию водоёма будут выделены только в 2021 году. Специалисты Российского научно-исследовательского института водного хозяйства предложили использовать для Черноисточинского пруда механический тип очистки, а именно выемку иловых отложений. Этот процесс займёт 4 года и завершится в лучшем случае только к 2024 году.

Кадровые перестановки в мэрии

2019 год оказался богат на перестановки и кадровые ротации в мэрии Нижнего Тагила. Ещё в конце 2018 года стало известно, что Владислав Пинаев назначил Вячеслава Горячкина своим первым заместителем. 28 января было объявлено, что экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских возглавит школу № 100 на Муринских прудах, которая открылась 2 сентября 2019 года. Место Язовских заняла Ирина Еремеева. В начале февраля свой пост покинул замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Вадим Кулик. Его сменил Владимир Юрченко. Также в начале февраля руководитель МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин вернулся в «УБТ-Сервис», а на его должность был назначен замдиректора «дочки» УВЗ Игорь Васильев. В конце февраля произошла рокировка в тагильских спортшколах: директор СДЮСШОР «Юпитер» Сергей Кутемов и руководитель ДЮСШ «Юность» Александр Долгоруков поменялись рабочими кабинетами. В марте муниципальный Молодёжный театр возглавила Наталия Мозжакова, работавшая до этого директором Серовского драмтеатра. В середине марта за «неудовлетворительную работу» был уволен директор МУП «Тагилгражданпроект» Сергей Бобрецов и назначен Евгений Малекин. Весной управление архитектуры возглавил Вадим Шуванов. В начале апреля глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда написал заявление об уходе. Вакантную должность предложили занять верхотурцу Алексею Храмцову. В мае руководителем Службы заказчика городского хозяйства вместо Дмитрия Шамина назначен Борис Моров. В конце июня начальником управления городского хозяйства администрации Нижнего Тагила назначен бывший начальник исправительной колонии № 5 Андрей Лебедев. В июле управляющим делами администрации Нижнего Тагила назначена помощница Владислава Пинаева Мария Ивушкина. Экс-руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов переведён на пост начальника управления территориального развития и общественных связей. В сентябре ушедшего на пенсию Владимира Юрченко сменил Егор Копысов. Управление ЖКХ возглавил Павел Ивушкин.