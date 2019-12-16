«Извините, в ваших услугах мы больше не нуждаемся». В Нижнем Тагиле водителей скорой помощи предупредили о сокращении и переходе службы в частные руки

С апреля 2020 года автомобильный парк скорой помощи в Нижнем Тагиле может быть передан на аутсорсинг частной компании. По словам водителей службы, сегодня на подстанции № 2 на Вагонке прошло собрание коллектива медучреждения с участием главного врача Сергея Безбородова, на котором он объявил, что подразделение готовится к масштабным переменам.

«Объявление о собрании было повешено в эти выходные, — рассказал АН “Между строк” один из водителей. — Приехали Безбородов и экономист. Нам всем сообщили, что с апреля нас всех увольняют и переводят в частную компанию. До конца года нам должны показать образец договора с новой компанией. Коллектив принял всё это в штыки, многие не согласны уходить к частнику и оформлять ИП. Кто не хочет переходить, тех под сокращение, остальных пообещали всех принять».

По словам собеседника редакции, им намекнули, что если весь коллектив откажется переходить в ООО, то реформирование тагильских подстанций скорой помощи заморозят.

«Заменить разом 140 водителей у них не получится, мы же не на маршрутке работаем. У нас всё же медицинская спецподготовка. В общем, все разошлись в раздумьях. Моё личное мнение, что ничего хорошего из этого не получится. Достаточно почитать в интернете об аналогичном опыте в других регионах», — говорит мужчина.

Также в число муниципалитетов, где планируется отдать скорую помощь на аутсорсинг, попали Первоуральск и Каменск-Уральский.

«Слышал, что после того, как в Екатеринбурге часть подстанций отдали на аутсорсинг, у водителей упала зарплата, а работать приходилось больше. Поэтому переходить в частную компанию очень бы не хотелось, ведь там уволить могут без объяснения причин, сказать: “Извините, в ваших услугах мы больше не нуждаемся” — и в результате просто остаёшься за бортом», — считает сотрудник скорой помощи.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области АН «Между строк» заявили, что ни одного окончательного решения по данному вопросу ведомством не принято.

Напомним, с начала 2019 года в областном Минздраве ведутся разговоры о возможном переводе скорых на аутсорсинг. Как ранее писало агентство «ФедералПресс», за тендер, кроме подконтрольного «Ростеху» «Агентства инвестиций в социальную сферу», намерены бороться пермский бизнесмен Евгений Фридман, который является самым опытным игроком на данном рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».

Отметим, что на прошлой неделе властям ХМАО удалось предотвратить забастовку водителей скорой помощи, которые не получали заработную плату с октября. Как сообщает Ura.ru, водители неотложек согласились продолжить работу только после подключения к проблеме окружных властей и прокуратуры, которые выступили гарантом обещаний представителя компании ООО «Феникс-менеджмент», которая подконтрольна пермскому бизнесмену Евгению Фридману. По данным сервиса СБИС, сейчас счета фирмы заблокированы по решению Федеральной налоговой службы, из-за чего у компании начались проблемы по всему Уралу.

Программа передачи транспортных услуг скорой медицинской помощи на аутсорсинг была впервые внедрена в 2008 году в Пермском крае, но активное развитие получила в 2012–2013 годах. Считается, что за счёт частных инвестиций автопарк скорой помощи существенно обновится, а региональные бюджеты получат значительную экономию средств.