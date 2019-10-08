Свердловский областной суд приговорил бизнесмена Юрия Юдина к 4 годам колонии за истязания детей

Сегодня Свердловский областной суд пересмотрел дело свердловского бизнесмена Юрия Юдина, совладельца провайдера «Планета». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областного суда, предприниматель был приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Юдин был взят под стражу в зале суда.

Напомним, 14 июня судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена, которую за две недели подписали 20 000 человек. Также автор петиции Маргарита Мурзина вышла на одиночный пикет возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте с плакатом «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина».

Один из бывших сотрудников «ITM Холдинга», проработавший в компании более пяти лет, согласился рассказать АН «Между строк» о методах корпоративного воспитания, которые применял основатель и совладелец фирмы Юрий Юдин в своей «Группе крови».