В Нижнем Тагиле молодая мама вышла на одиночный пикет из-за условного наказания для истязавшего детей владельца «Планеты»

В Нижнем Тагиле мама 10-месячной дочери и бывшая журналистка Маргарита Мурзина вышла на одиночный пикет после того, как совладельца интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина приговорили к условному сроку за издевательства над детьми. Девушка встала с плакатом с надписью «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина» возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте.

«Я пришла выразить свою гражданскую, материнскую позицию по поводу дела Юрия Юдина. На мой взгляд, условный срок за такое страшное преступление, как истязание детей, — это не есть хорошо. Такие люди не должны быть на свободе. Если у человека с психикой не всё в порядке, он, наверное, будет повторять то, что уже делал, и пострадают другие дети и взрослые, которые попадают под его влияние. Запуск хештега, надеюсь, приведёт к тому, что люди будут отказываться от оператора “Планета”. Потому что всё, что происходило, оно происходило с молчаливого согласия сотрудников. Они всё видели, но молчали, и это ужасно. Виновата вся компания», — рассказала АН «Между строк» Маргарита Мурзина.

Ранее на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела владельца интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина, которого приговорили сегодня к условному сроку за истязание детей. Автор обращения — та же Маргарита Мурзина. Она попросила главу государства взять ситуацию под личный контроль, поскольку считает приговор — 4 года условно — слишком мягким.

Напомним, сегодня, 14 июня, судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.