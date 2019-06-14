В сети появилась петиция за пересмотр дела владельца «Планеты» Юрия Юдина, получившего условный срок за истязание детей

На платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела владельца интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина, которого приговорили сегодня к условному сроку за истязание детей. Автор обращения Маргарита Мурзина просит главу государства взять ситуацию под личный контроль, поскольку считает приговор — 4 года условно — слишком мягким.

«Мужчина истязал не только своих детей, но и детей своих подчинённых: “воспитывал” собачьим электроошейником, избивал, оскорблял словесно, втыкал иголки в кисти рук, “изгонял бесов”. Это лишь те эпизоды, которые известны. Требую пересмотра дела Юдина, поскольку считаю, что этот человек представляет реальную угрозу обществу и не должен находиться на свободе. Также призываю всех подписавших эту петицию предать эту историю максимальной огласке и отказаться от услуг компании “Планета”, с молчаливого попустительства сотрудников которой эти ужасы, сотворённые с детьми, стали возможны #отключаюпланету», — пишет девушка.

Напомним, сегодня, 14 июня, судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.