В Нижнем Тагиле владельца интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина приговорили к условному наказанию

Пригородный суд Свердловской области сегодня, 14 июня, вынес обвинительный приговор в отношении известного екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net.

Судья Евгения Мулькова приговорила Юдина к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее гособвинение запросило для бизнесмена 5 лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

В 2017 году эти видеозаписи оказались у силовиков, правоохранители усмотрели в действиях Юдина несколько эпизодов по статьям УК РФ «Побои» и «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». В связи с истечением срока давности по факту побоев и декриминализацией данной статьи уголовное преследование в отношении Юдина было прекращено, а до суда в мае 2018 года дошёл только эпизод с электроошейником.

По версии следствия, в 2014–2016 годах на частной даче в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом Юдин по просьбе своей подруги занимался воспитанием её пятилетнего сына. Бизнесмен надевал на ребёнка собачий электроошейник, давал мальчику пульт управления и заставлял «наказывать» себя за отсутствие успехов в айкидо. На видеозаписи видно, как от каждого удара током ребёнок выгибается и всхлипывает. После экзекуции Юдин забирает у ребёнка пульт и говорит ему, что тот всё равно «остался слабым и глупым».

Председатель Пригородного суда Юлия Клепцова, в производстве которой находилось дело Юдина, переквалифицировала статью «Истязание» на «Побои» и освободила бизнесмена от уголовной ответственности. Не согласившись с таким решением, прокуратура обжаловала его в Свердловском областном суде. 19 декабря 2018 года Свердловский областной суд поддержал ходатайство прокуратуры, отменил постановление об освобождении Юдина от уголовной ответственности и направил на новое рассмотрение в Пригородный суд другим составом.

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