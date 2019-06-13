За день до приговора владельцу «Планеты» Юрию Юдину АН «Между строк» публикует эксклюзивное видео его жестокого «воспитания джедаев»

В пятницу, 14 июня, в Нижнем Тагиле судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова вынесет приговор в отношении известного екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net. Мужчина обвиняется по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Санкции данной статьи предусматривают только реальное лишение свободы от трёх до семи лет. В распоряжении редакции АН «Между строк» оказались эксклюзивные видеозаписи, на которых Юрий Юдин «воспитывает» не только своих детей, но и чужого ребёнка. События происходят в 2015 и 2016 годах в коллективном саду на Капасихе, на семейном отдыхе в Турции и во время турпоходов с подчинёнными в Алтайском крае.

Если у вас нет времени смотреть текст и все видео до конца, то вот в этой нарезке краткое содержание:

Известно, что у подсудимого четверо детей от разных женщин. В отношении двоих он лишён родительских прав.

По версии следствия, в 2014–2016 годах на частной даче в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом Юдин по просьбе своей подруги занимался воспитанием её пятилетнего сына. Бизнесмен надел на ребёнка собачий электроошейник, дал мальчику пульт управления и заставлял «наказывать» себя за отсутствие успехов в айкидо. От каждого удара током ребёнок выгибается и всхлипывает. После экзекуции Юдин забирает у ребёнка пульт и говорит ему, что тот всё равно остался слабым и глупым.

С сотрудниками своего «ITM Холдинга» в так называемые экспедиции Юдин выезжал дважды в год. По словам бывших подчинённых, он создал внутри компании подобие секты под названием «Группа крови» (Юдин — поклонник творчества группы «Кино». — Прим. ред.), куда вошли несколько десятков приближённых к бизнесмену человек. Вместе со своими детьми они собирались и проводили сеансы «тимбилдинга», в которых сам Юдин выступал в роли божества. Воспитание сотрудников и их детей строилось на унижении и беспрекословном подчинении руководителю. К тем, кто осмеливался ослушаться бизнесмена, применялось физическое насилие. Практически все «воспитательные» моменты снимались на видео и выкладывались в закрытой группе для обсуждения.

Один из роликов, оказавшихся в распоряжении АН «Между строк», был снят в июле 2015 года во время экспедиции Юдина с сотрудниками холдинга по Алтайскому краю. Бизнесмен под психологическим давлением заставляет малолетнего сына одного из подчинённых положить руку на стол, а сам берёт большой кухонный нож и надавливает на кисть мальчика.

Следующие видеозаписи сделаны в ноябре 2015 года в дачном домике на Капасихе. В первом ролике Юдин наносит несколько ударов деревянной палкой по ягодицам сыну одного из сотрудников компании на глазах у других детей. При этом два мальчика и одна девочка абсолютно голые.

В этом эпизоде Юдин воспитывает детей в духе джедаев из саги «Звёздные войны». Он учит их терпеть боль, втыкая им в кисти иголки.

В следующем ролике Юдин отбирает у своего сына мяч, а когда тот в истерике падает на пол, то Юдин начинает бить мячом рядом с ребёнком, при этом приговаривая: «[Имя ребёнка], ты жадная жирная сука!» Позже Юдин хватает мальчика за руки и начинает «изгонять из него бесов». Всё это происходит на глазах у мамы ребёнка, которая не вмешивается в воспитательный процесс.

В 2017 году данные видеозаписи оказались у силовиков и правоохранители усмотрели в действиях Юдина несколько эпизодов по статьям УК РФ «Побои» и «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». В связи с истечением срока давности по факту побоев и декриминализацией данной статьи уголовное преследование в отношении Юдина было прекращено, а до суда в мае 2018 года дошёл только эпизод с электроошейником. Председатель Пригородного суда Юлия Клепцова, в производстве которой находилось дело Юдина, переквалифицировала статью «Истязание» на «Побои» и освободила бизнесмена от уголовной ответственности. Не согласившись с таким решением, прокуратура обжаловала его в Свердловском областном суде. 19 декабря 2018 года Свердловский областной суд поддержал ходатайство прокуратуры, отменил постановление об освобождении Юдина от уголовной ответственности и направил на новое рассмотрение в Пригородный суд другим составом. Прокуратура запросила для Юдина пять лет колонии общего режима. Поскольку все заседания проходили в закрытом режиме, неизвестно, какие именно видеозаписи с участием Юдина были продемонстрированы суду.