В Нижнем Тагиле начался суд над совладельцем провайдера «Планета» Юрием Юдиным по делу об истязании ребёнка

Сегодня в Пригородном суде Свердловской области прошло первое слушание по делу в отношении екатеринбургского бизнесмена, основателя компании «ITM Холдинг», куда входит интернет-провайдер «Планета», Юрия Юдина. По версии обвинения, в период с 2014 по 2016 год предприниматель совершил три эпизода, связанных с насилием над детьми. Один из случаев произошёл в частном доме в посёлке Капасиха, находящемся в собственности компании. По просьбе своей сожительницы Юдин занимался воспитанием её пятилетнего сына. Обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, бил розгами и втыкал в руки иголки. Как позднее показала психиатрическая экспертиза, в силу возраста сам несовершеннолетний воспринимал такое насилие как норму.

В качестве свидетеля обвинение привлекло бывшего сотрудника «ITM Холдинга» Ивана Торлопова. Мужчина работал под руководством Юдина с 2005 по 2007 год.

«Юдин организовал внутри фирмы что-то наподобие секты, — утверждает Торлопов. — Туда входили особо приближённые к нему сотрудники. Юдин завлекал в эту секту различными обещаниями: перспективой роста, премией и так далее. Я в этот круг попал где-то спустя несколько месяцев после начала работы в компании. Не спорю, изначально преследовал шкурный интерес, но потом я понял, что это секта, и перестал посещать эти собрания. А когда я сказал, что хочу уволиться, то адепты Юдина надели на мне на голову мешок, привязали к стулу и начали избивать. И это не единичный случай. Бывшему директору провайдера “Планета” Александру Безгодову Юдин в столовой об голову разбил поднос».

По словам Торлопова, в то время в секту входили порядка 20 человек. Во время еженедельных собраний, проходящих во внерабочее время на корпоративной квартире, они слушали Юдина, который цитировал известных философов, и занимались медитацией. В то время об истязании детей Торлопов ничего не слышал. Он уверен, что секта Юдина существует до сих пор, но никто из её участников не хочет идти против своего руководителя.

В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре прошлого года Пригородный суд Свердловской области переквалифицировал уголовную статью «Истязание» на административную «Побои» и освободил бизнесмена от ответственности. В конце декабря Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело на пересмотр.

Отметим, что ни прокуратура, ни Следственный комитет пока не комментируют ход процесса. Отказался от разговора с журналистами и адвокат Юдина, посоветовав сделать официальный запрос.

У подсудимого четверо детей. В отношении двоих он лишён родительских прав. Мать последних детей приобщила к заявлению о лишении отцовства видеозапись, где мужчина издевается не только над своими детьми, но и над чужим ребёнком. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бывшие сотрудники компаний Юдина при этом рассказали, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше. На видеозаписи с одного корпоративного похода видно, как сотрудники холдинга и их дети поклоняются бизнесмену, словно божеству.

UPD: судья Евгения Мулькова приняла решение о переносе слушания на 22 апреля из-за не явки свидетеля.