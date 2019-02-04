Дело об истязании ребёнка совладельцем провайдера «Планета» Юрием Юдиным поступило в Пригородный суд на пересмотр

Дело екатеринбургского бизнесмена, основателя компании «ITM Холдинг», куда входит интернет-провайдер «Планета», Юрия Юдина передано в Нижний Тагил на пересмотр. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Пригородного суда. По версии обвинения, в период с 2014 по 2016 год предприниматель совершил три эпизода, связанных с насилием над детьми. Один из случаев произошёл в частном доме в посёлке Капасиха, находящемся в собственности компании. По просьбе подруги мужчина занимался воспитанием её пятилетнего сына. Обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, бил розгами и втыкал в руки иголки. Как позднее показала психиатрическая экспертиза, в силу возраста сам несовершеннолетний воспринимал такое насилие как норму.

В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре прошлого года Пригородный суд Свердловской области переквалифицировал уголовную статью «Истязание» на административную «Побои» и освободил Юдина от ответственности. В конце декабря Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело на пересмотр. Известно, что дело передано судье Евгении Мульковой, которая оправдала пенсионерку из Покровки Ирину Куценок, обвиняемую в организации несанкционированного митинга.

У подсудимого четверо детей. В отношении двоих он лишён родительских прав. Мать последних детей приобщила к заявлению о лишении отцовства видеозапись, где мужчина издевается не только над своими детьми, но и над чужим ребёнком. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бывшие сотрудники компаний Юдина при этом рассказали, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше. На видеозаписи с одного корпоративного похода видно, как сотрудники холдинга и их дети поклоняются бизнесмену, словно божеству.