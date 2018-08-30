В Нижнем Тагиле суд оправдал пенсионерку, организовавшую встречу со СМИ

Пригородный суд Свердловской области оправдал 63-летнюю жительницу села Покровское, которая обвинялась в организации несанкционированного митинга.

Судья Евгения Мулькова приняла решение прекратить производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Напомним, в начале августа пенсионерка пригласила односельчан на встречу с телевизионщиками, которые пообещали приехать и осветить проблему с водой. После этого глава местной администрации Марина Сельская написала на женщину заявление в полицию, обвинив её в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Об истории жительницы села Покровское написали многие федеральные СМИ. Депутат Госдумы Данил Шилков попросил свердловского прокурора Сергея Охлопкова проверить деятельность главы Покровской администрации Марины Сельской на предмет превышения должностных полномочий.

АН «Между строк» вело онлайн-трансляцию из зала суда.

На заседание Пригородного суда приехала уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, заявившая, что «это первый случай на территории области, когда человека судят за вызов телекомпании».

Во время заседания выяснилось, что глава Покровской администрации Марина Сельская, написавшая на Куценок донос, сейчас находится в отпуске. Это влечёт отложение дела, отметила судья Евгения Мулькова, однако приступила к рассмотрению дела по существу. Было допрошено три свидетеля.

«Я узнала из объявления на подъезде, что приезжают к нам "Вести Урала". Два месяца не было воды, и мы хлопотали... И как не принять участие в этом сходбище? С кем телевидение тогда общаться будет? Поговорили, но под власть мы не копали, — рассказала однофамилица обвиняемой Лидия Куценок. — Я обежала ещё три дома, их позвала. Управляющая компания тогда засуетилась и повесила своё объявление, что будет опрессовка. Поговорили, но под власть мы не копали, только претензии свои высказали. Мы депутатов выбирали, они должны нас защищать!»

Один из свидетелей процитировал главу местной администрации Марину Сельскую.

«Раньше вы были постоянно без горячей воды, а сейчас два месяца потерпеть не можете?» — так, по словам свидетеля Тамары Селезнёвой, Сельская ответила собравшимся у клуба жителям на вопрос, когда воду дадут.

Адвокат Алексей Бушмаков обратил внимание судьи на то, что глава администрации Марина Сельская в заявлении указала «собрание», а участковый квалифицировал мероприятие как «митинг».

«Признаки митинга отсутствуют, а собрание не нуждается в уведомлении», — резюмировал адвокат.

После оглашения решения Ирина Куценок поблагодарила журналистов за поддержку, считая, что только из-за шумихи в СМИ её оправдали.