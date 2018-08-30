«Это первый случай, когда человека судят за вызов телекомпании». Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова приехала в Нижний Тагил поддержать пенсионерку, которую обвиняют в организации митинга

В Нижний Тагил на заседание Пригородного суда Свердловской области приехала уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Сегодня здесь судят 63-летнюю жительницу села Покровское (ГГО) Ирину Куценок. Её обвинили в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Глава местной администрации написала на неё заявление в прокуратуру, когда узнала о готовящейся встрече односельчан со съёмочной группой телеканала «Россия». АН «Между строк» ведёт онлайн-трансляцию из зала суда.

«Я в течение всего срока своей деятельности на посту уполномоченного по правам человека в Свердловской области очень бережно относилась к одной позиции очень важной — свобода выражения мнения. Насколько мне известно, женщина пригласила телекомпанию “Вести Урал”. Уже это само по себе является её точкой зрения, как она решила защищать свои права. То, что она не пошла в администрацию, то, что она не обратилась к тому же уполномоченному по правам человека, куда люди часто обращаются... Она сделала свой выбор, больше доверяя СМИ. Поэтому свобода выражения мнения — это то, что мы должны оберегать на территории Свердловской области».

Мерзлякова отметила, что не собирается влиять на решение суда, а просто хочет разобраться, что случилось.