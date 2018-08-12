Обвиняемый в истязании ребёнка владелец интернет-провайдера «Планета» уволился с поста директора

Один из основателей «ITM Холдинг» (бренд «Планета») Юрий Юдин, который обвиняется в издевательстве над сыном своей знакомой, ушёл с поста гендиректора компании. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте интернет-провайдера. Отмечается, что Юдин подал в отставку по собственному желанию, совет директоров одобрил его решение. Новым главой компании стал Алексей Дёмин, до этого в течение двух лет работавший в должности исполнительного директора.

«Я принял решение уйти с должности, поскольку считаю, что руководитель в первую очередь должен заботиться о безупречной репутации компании. Компания не имеет никакого отношения к любым обстоятельствам моей личной жизни. Компания, её бренды, услуги, сотрудники и клиенты не должны ассоциироваться с этими обстоятельствами», — пояснил Юрий Юдин.

Напомним, сейчас в Пригородном суде рассматривается уголовное дело в отношении Юрия Юдина, основателя фирмы «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net. Бизнесмен обвиняется по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». По словам помощника прокурора Пригородного района Марины Ивановой, издевательства происходили в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом. По просьбе подруги мужчина занимался воспитанием её пятилетнего сына. Обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, бил розгами и втыкал в руки иголки. Как позднее показала психиатрическая экспертиза, в силу возраста сам несовершеннолетний воспринимал такое насилие как норму.

Бывшие сотрудники компаний Юдина при этом рассказали, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше. На видеозаписи с одного корпоративного похода видно, как сотрудники холдинга и их дети поклоняются бизнесмену, словно божеству.

Известно, что у подсудимого четверо детей. В отношении двоих он лишён родительских прав. Мать последних детей приобщила к заявлению о лишении отцовства видеозапись, где мужчина издевается не только над своими детьми, но и над чужим ребёнком. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.