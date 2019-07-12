Мэр Нижнего Тагила посадил работников дорожных служб в инвалидные коляски

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил работникам дорожных служб сесть в инвалидные коляски и лично проверить, насколько людям с ограниченными возможностями здоровья комфортно передвигаться по городу. 12 июля администрация города решила протестировать доступность объектов дорожных сетей для инвалидов.

В ходе проверки глава города, работники дорожных служб, депутаты и два инвалида-колясочника — Александр Коченков и Максим Зяблицев — протестировали пешеходные переходы, спуски и подъёмы к торговым центрам и магазинам, а также работу кнопок вызова для инвалидов.

Как оказалось, подъём у Александровского пассажа крайне неудобный для проезда на коляске. По словам Максима и Саши, наклон настолько крутой, что легко можно перевернуться.

После они направились к Пенсионному фонду, но не доехали. На пути встретились высокие и опасные бордюры, при этом объехать их невозможно.

«Здесь надо делать ремонт, опускать бордюры, обновить разметку», — дал поручение подчинённым Владислав Пинаев.

У здания медико-социальной экспертизы, чтобы добраться до кнопки вызова, необходимо было самому подняться по пандусу. Хоть эксперты в колясках и отметили, что проехать не так сложно, однако согласно требованиям ГОСТ, кнопка вызова персонала должна находиться на высоте от 0,85 до 1 м, а подъезд к кнопке должен быть свободным и беспрепятственным.

Больше всего колясочники жаловались на неудобные пешеходные переходы. Почти везде переехать дорогу просто невозможно из-за высоких бордюров. Препятствия высотой даже в 1,5 см преодолевать сложно и долго, времени на преодоление самой дороги уже не остаётся. Так, например, на перекрёстке Черноисточинского шоссе и ул. Дружинина без посторонней помощи молодые люди не смогли с этим справиться.

После такого непростого тест-драйва тагильских улиц Владислав Пинаев отметил, что проверка помогла воочию увидеть проблемы с организацией доступной среды в городе.

«Сегодня мы увидели ряд проблем, которые не замечаем в повседневной жизни, и эти проблемы необходимо решать. Тем более наш город участвует в национальном проекте “Безопасные и качественные дороги”, у нас в планах до 2024 года необходимо отремонтировать 125 дорог. Так или иначе они все пересекаются с тротуарами и пешеходными переходами, и чтобы избежать тех ошибок, которые мы сегодня увидели, которые несколько лет назад были допущены, сегодня руководители дорожных служб, инженеры сами сели в кресла, проехали по дорогам, поняли насколько это тяжело. Поэтому надеюсь, что в будущем они будут учитывать эти факторы», — сказал Пинаев.

Представитель подрядчика, начальник базы механизации «УБТ-Сервис» Максим Яковлев — один из тех, кто сел в инвалидное кресло и лично проверил качество спусков, бордюров и пешеходных переходов.

«Ощущения, конечно, не из лучших, когда садишься в кресло. Но что касается препятствий, то для людей с ограниченными возможностями здоровья их очень много, и преодолевать их очень тяжело, и практически невозможно. Тяжело подыматься, тяжело ездить. Это всё надо дорабатывать, все подъёмы, бордюры, укладывать асфальт под их возможности, чтобы было комфортно передвигаться», — рассказал начальник базы механизации «УБТ-Сервис» Максим Яковлев.

Одним из экспертов сегодня был Максим Зяблицев, он передвигается на коляске с 2004 года. Каждый день ему приходится преодолевать всевозможные преграды, чтобы съездить в магазин или просто погулять.

«Вообще, все эти проблемы нужно решать в самом начале. Мы как самостоятельные единицы, как человек на коляске, не смогли самостоятельно ни спуститься, ни подняться. Я думаю, что должен быть человек-консультант на коляске, который на начальных стадиях развития проектов сможет проконсультировать, как правильно сделать», — говорит Максим.

Такая проверка для Нижнего Тагила первая и, как отметил мэр, хороший старт для реализации действительно комфортной городской среды, «не для бумаги, не для галочки». Пинаев намерен проводить такие мероприятия на постоянной основе.

Идея протестировать улицы Нижнего Тагила на доступность среды для малоподвижных людей у градоначальника возникла в начале июля, когда он впервые встретился с колясочником Александром Коченковым. Ранее молодой человек записал видеообращение президенту с просьбой о строительстве спортплощадки в своём посёлке. До прямой линии с Путиным это видео не дошло, но Пинаев решил встретиться с Александром. И в своём инстаграм предложил посадить в инвалидные кресла подрядчиков и проехать по дорогам.

Сегодня в Нижнем Тагиле проживает более 700 людей с повреждением опорно-двигательного аппарата, из них 328 передвигаются с помощью колясок, в том числе 42 ребёнка.