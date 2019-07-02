Пинаев предложил посадить ответственных за ремонт дорог подрядчиков в инвалидные кресла

Об этом мэр Нижнего Тагила написал в своём аккаунте Instagram после встречи с инвалидом-колясочником Александром Коченковым, которая состоялась 2 июля.

Ранее Александр обратился на прямую линию президента Владимира Путина с просьбой отремонтировать спортивную площадку на Девятом посёлке. Глава города пообещал осуществить мечту Коченкова.

«Саша показал площадку, где организует детские спортивные турниры, День посёлка. В одиночку добивается ремонта этой территории, составляет сметы, заявки на гранты. Не жалуется на обстоятельства и не ноет. Идет к цели. У меня такие люди вызывают уважение», - пишет в своём аккаунте Владислав Пинаев.

Глава города сообщил, что по итогам встречи было решено включить площадку в программу благоустройства городской среды на 2020 год. Перед этим предстоит проектная работа. Ответственными мэр назначил главу Дзержинского района и Тагилгражданпроект.

Также Пинаев поговорил с Александром Коченковым о доступной среде.