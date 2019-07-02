Пинаев предложил посадить ответственных за ремонт дорог подрядчиков в инвалидные кресла

Об этом мэр Нижнего Тагила написал в своём аккаунте Instagram после встречи с инвалидом-колясочником Александром Коченковым, которая состоялась 2 июля.
Ранее Александр обратился на прямую линию президента Владимира Путина с просьбой отремонтировать спортивную площадку на Девятом посёлке. Глава города пообещал осуществить мечту Коченкова.
«Саша показал площадку, где организует детские спортивные турниры, День посёлка. В одиночку добивается ремонта этой территории, составляет сметы, заявки на гранты. Не жалуется на обстоятельства и не ноет. Идет к цели. У меня такие люди вызывают уважение», - пишет в своём аккаунте Владислав Пинаев.
Глава города сообщил, что по итогам встречи было решено включить площадку в программу благоустройства городской среды на 2020 год. Перед этим предстоит проектная работа. Ответственными мэр назначил главу Дзержинского района и Тагилгражданпроект.
Также Пинаев поговорил с Александром Коченковым о доступной среде.
«Улица Котовского, где он живет, вся в ямах, инвалидная коляска не выдерживает, да и до ближайшего магазина приходится добираться по такой дороге около часа. Решим. На месте возникла идея – посадить в инвалидные кресла подрядчиков и проехать по дорогам. Пусть сами оценят свою работу! Поддерживаете?», - обратился мэр к своим подписчикам.