Жители пострадавшего от взрыва дома на Гальянке заселились в свои квартиры

Жители дома № 42 по Черноисточинскому шоссе, где 10 июня произошёл взрыв, заселились в свои квартиры. Все работы по приведению в порядок пострадавшего от хлопка газа подъезда и квартир в нём окончены, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. На сегодня там проведены мероприятия по усилению несущих конструкций, заменены окна и электрощитовые, восстановлена проводка и обновлён фасад.

Ранее стало известно, что жительница пятого этажа не пускает к себе в квартиру рабочих «Стройкомплекса», из-за чего те не могут завершить восстановительные работы в здании: необходимо укрепить стены как с фасадной части дома, так и со стороны подъезда. Мэрия Нижнего Тагила решила через суд добиться допуска в жильё. Неделю назад Ленинский районный суд встал на сторону чиновников и постановил обеспечить подрядчикам доступ в квартиру. Но у тагильчанки есть ещё 30 дней на подачу апелляции. Из-за её действий строителям на время судов пришлось делать двойное укрепление соседних конструкций. Сейчас жить в доме, по заключению специалистов, абсолютно безопасно.

Напомним, в результате взрыва ударной волной через окно на улицу выбросило 27-летнего хозяина квартиры, который этим же вечером скончался в реанимации. По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте. В городе временно был введён режим ЧС.

В следственном отделе Ленинского района Нижнего Тагила сообщили, что трагедия произошла из-за неправильного обращения с газовым оборудованием.