«Потихоньку приходим в себя, нужно жить дальше». Что происходит в пятиэтажке спустя 10 дней после взрыва газа (ФОТО)

10 дней назад, 10 июня, в Нижнем Тагиле произошла трагедия: по предварительной версии, из-за взрыва бытового газа в квартире на четвёртом этаже дома № 42 по Черноисточинскому шоссе погиб 27-летний хозяин жилища. Ударной волной пострадавшего выбросило из окна. В тяжёлом состоянии мужчина был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько часов. На следующий день в городе был введён режим ЧС.

Хозяйка 158-й квартиры на пятом этаже Людмила Воробьёва в тот вечер собиралась на работу, когда услышала громкий хлопок.

«Я работаю на железной дороге и собиралась на смену, — вспоминает женщина. — Обычно я выхожу из дома в 19 часов, посмотрела на часы — было без четырёх минут семь. И тут как бабахнет, полетели стёкла. Сознание не смогло мне объяснить, что произошло. Я подумала, что телевизор взорвался, но он продолжал работать. Поворачиваюсь к стене и вижу, что на ней появились трещины, обои порвались во все стороны и из этих трещин уже дым валит. Я подбежала к входной двери, но не смогла её открыть, потому что перекосило всё от взрыва и её заклинило. Я побежала на балкон, закричала: “Люди, что случилось?” А меня взрывом немного контузило, слух немного подсел, а мне с улицы кричат: “Пожар! Пожар!” А я им в ответ: “Спасайте меня, мне на работу надо!” — поскольку сознание ещё не до конца поняло масштаб трагедии. Квартира стала наполняться дымом, а я босиком бегаю прямо по стёклам, и даже ни одного пореза, вот такая шутка. Я уже прыгать из окна хотела, но вдруг смотрю: из дыма появляется пожарный, чёрный, в маске. Спрашиваю: “Вы за мной?” А он отвечает: “Да, за вами, пойдёмте со мной”. Я ему говорю: “Я туда не пойду, там темно, там страшно”. И он взял меня за руку, подвёл к окну, а там уже автовышка стояла, меня сняли, отвели к скорой, надели кислородную маску, померили давление — оно зашкаливает, хотя я не гипертоник. Отвезли в токсикологию, и вот с того дня я на больничном из-за давления».

В настоящее время седьмой подъезд необитаем, жильцы разъехались по родственникам и дачам. Для связи со строителями люди оставили на дверях квартир номера сотовых телефонов. Согласно заявлению пресс-службы мэрии, за предоставлением жилья из манёвренного фонда не было подано ни одного обращения. Восстановительными работами в доме занимаются специалисты ЗАО «Стройкомплекс», которые уже установили в подъезде и в пострадавших квартирах оконные стеклопакеты. На очереди замена полов, а также очистка стен от копоти и гари. Также планируется просушить стены, пострадавшие после тушения пожара. Параллельно проводятся работы по замене стояков отопления, сетей водоснабжения, канализации и связи.

«Я с сыном переехала к моей маме на Выю. Нам предлагали временное жильё, но поскольку мама у меня старенькая уже, то я решила пожить у неё. Потихоньку приходим в себя, нужно жить дальше. Позавчера встречались с представителем организации, которая сейчас делает ремонт в нашем подъезде. Он мне всё подробно и доходчиво объяснил, что и как они будут делать. Сказал, что у них работают самые лучшие специалисты и нам не о чем волноваться. В квартирах, где планируется разбирать стены, они сделают и косметический ремонт. В общем, после беседы с ним я успокоилась, поэтому когда я вчера была на приёме у мэра Владислава Пинаева, то у меня вопросов уже не было», — говорит Людмила.

Все восстановительные работы мэрия планирует завершить до середины июля. Но подрядчик не исключает, что сдача объекта возможна и раньше. На все мероприятия планируется потратить около 7 млн рублей.