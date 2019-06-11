Пострадавший от взрыва газа в Нижнем Тагиле скончался. В городе введён режим чрезвычайной ситуации

Пострадавший от взрыва газа в пятиэтажном доме Нижнего Тагила скончался. Об этом стало известно сегодня утром во время совещания оперативного штаба в мэрии. 27-летний хозяин квартиры, где произошёл хлопок газа, скончался рано утром в реанимации ЦГБ № 2 Нижнего Тагила. ЧП произошло накануне около 19 часов в пятиэтажном доме по адресу Черноисточинское шоссе, 42. Хозяина квартиры на четвёртом этаже взрывной волной выбросило из окна. В тяжёлом состоянии с ожогами и переломами он был госпитализирован. По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

«Объявляем ЧС и выделяем деньги из резервного фонда. Соберём комиссию, комиссия оценит ущерб, составит смету. Благодарю всех, кто работал на объекте, за слаженную работу, — заявил Пинаев. — Газоснабжение в доме восстановлено, отключён только один подъезд. Ревизия газового оборудования была в прошлом году, никаких долгов за газ на жильцах дома нет. В этом году должен был быть плановый осмотр».

Жильцам 15 квартир пострадавшего подъезда пока не разрешают заселяться, есть опасность обрушения подъезда, отметил глава. Людям предложены комнаты в общежитии.

«Вчера все написали отказы от временного жилья, так как думали, что это только на одну ночь. Но сейчас им необходимо предоставить жильё всё-таки, так как жить в разрушенном подъезде нельзя», — отметили на совещании.

Ранее глава города заявил, что окна и двери будут вставлены в доме бесплатно для жильцов.

Подъезд №7, где произошёл взрыв, отключен от системы газоснабжения. В остальные шесть подъездов дома подача газа возобновлена.

В ближайшее время на месте взрыва начнёт работать комиссия МУП «Тагилгражданпроект». Вместе со строительными экспертами и спасателями они обследуют конструкции повреждённого подъезда, это необходимо для определения дальнейших мер по восстановлению и укреплению жилого дома.

Поздно вечером губернатор области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ситуацию в Тагиле, поручив оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий хлопка бытового газа. Если возникнет необходимость и последует запрос от главы, будет оказана помощь из резервного фонда Свердловской области. Владислав Пинаев сегодня отметил, что город пока справляется сам.