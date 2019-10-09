«Платить стали больше, а ничего не изменилось». Жители целого квартала в Нижнем Тагиле жалуются на постоянный «свинарник» из-за невывоза мусора

Жильцы почти двух десятков многоквартирных домов в районе досугового центра «Урал» и магазина «Смак» на улице Космонавтов жалуются на систематический невывоз мусора. В квадрате Фрунзе — Космонавтов — Красноармейская — Вогульская находятся 17 многоквартирных домов и всего одна контейнерная площадка.



Маркером указано местоположение контейнерной площадки



По словам местных жителей, раньше была ещё одна площадка ближе к «Уралу», но несколько лет назад её убрали и теперь весь квартал выкидывает свой мусор в одно место. За короткое время место возле бункера для крупногабаритных отходов, установленного рядом с контейнерной площадкой, превращается в «свинарник»: ужасный запах, разбросанные повсюду отходы.

«Этот большой бункер постоянно очень быстро наполняется, потому что люди, не доходя до основных контейнеров, выкидывают мусор в него. А когда бункер увозят, то вместо него другой такой же не оставляют и мусор скапливается прямо на земле. Бункер могут не возвращать целый день, а то и на следующий день только привозят обратно. Я считаю, что машина должна приезжать с пустым бункером и забирать полный, чтобы такого безобразия не было», — рассказал АН «Между строк» житель дома № 28 Юрий Соболев.

Жильцы отмечают, что непищевые отходы и упаковку к ним выкидывают со всех близлежащих магазинов, в частности торгующих крупной бытовой техникой.

«Платить стали больше, а ничего не изменилось, — жалуются жильцы. — Мы не против мусорной реформы, она нужна, но город пока к ней не готов. И раздельный сбор мусора тоже большая проблема для многих».

Фотография в начале заметки была сделана Юрием Соболевым накануне, 8 октября. Сегодня утром бункер для крупногабаритных отходов был вывезен, но мусор, раскиданный вокруг него, остался неприбранным на земле.

«Согласно СанПиН 42-128-4690-88, вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) производится по мере его накопления, но не реже одного раза в неделю, — пояснили АН “Между строк” в пресс-службе регионального оператора “Рифей”. — К категории “крупногабаритный мусор” относятся предметы, утратившие свои потребительские свойства, размеры которых превышают 0,5 метра по любой из сторон. Это могут быть столы, диваны, вышедшая из строя бытовая техника и т. д. КГМ складируется на контейнерной площадке в специальном месте, которое определяет управляющая компания. Второй вариант — складировать КГМ в специальный бункер, который по заявке управляющей компании может установить регоператор, если есть возможность подъезда спецтехники. Как только на площадке либо в бункере скопились крупногабаритные отходы, управляющие компании подают заявку в диспетчерскую службу регоператора. В некоторых случаях управляющие компании заранее согласовывают график вывоза КГМ. Отметим, что от управляющей компании “Строительные технологии”, которая обслуживает площадку во дворе по улице Космонавтов, 28, в октябре 2019 года не поступило ни одной заявки. Добавим, что сбрасывать мешки с бытовым мусором нужно только в контейнеры для ТКО и ни в коем случае не в бункеры для негабаритных отходов. Чтобы во дворах было чисто, необходимо наладить эффективное взаимодействие всех сторон процесса: жителей, управляющих компаний, органов местного самоуправления».

В компании также отметили, что в настоящее время в Нижнем Тагиле определяются места для создания новых контейнерных площадок.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать работу всех организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должно ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля.