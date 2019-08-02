Суд в Нижнем Тагиле не стал рассматривать дело экс-прокурора Вейса за пьяную езду. Публикуем эксклюзивное видео поимки силовика

Сегодня, 2 августа, в мировом суде Ленинского района Нижнего Тагила должно было состояться рассмотрение материалов дела об административном правонарушении экс-прокурора Пригородного района Свердловской области Игоря Вейса. Бывшему силовику вменяется статья КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Сам экс-прокурор на заседании не присутствовал. Он заранее ходатайствовал о переносе суда по месту своего жительства в Екатеринбург. Судья Павел Воронин, вернувшись из совещательной комнаты, удовлетворил это ходатайство и принял решение передать дело на участок № 9 Ленинского суда Екатеринбурга.

В распоряжении агентства новостей «Между строк» оказалось видео поимки Игоря Вейса сотрудниками ГИБДД. Напомним, 9 июля около 19:30 в центре Нижнего Тагила, на улице Газетной, нарядом дорожно-постовой службы был остановлен красный Opel Astra, за рулём которого находился Вейс. Сотрудники полиции заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, провели освидетельствование с помощью алкотестера и составили рапорт на имя руководителя.

Позднее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области АН «Между строк» заявили, что по данному факту ведомством инициирована служебная проверка. 31 июля стало известно, что Игорь Вейс написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 1 августа исполняющим обязанности прокурора Пригородного района Свердловской области назначен Павел Ашеев, до этого занимавший должность заместителя Игоря Вейса.