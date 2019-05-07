В Нижнем Тагиле общественники организовали пикет у мэрии перед совещанием по мусорной реформе с участием генпрокурора Юрия Чайки

Тагильские борцы с мусорной реформой организовали одиночный пикет в центре города перед большим совещанием по вопросам твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которое проходит сегодня под председательством генпрокурора Юрия Чайки в Екатеринбурге. Экологический активист Рамиль Хакимов пришёл к зданиям драмтеатра и мэрии с плакатом с надписью «Сегодня линия фронта проходит здесь, через каждого…». Таким образом он надеется обратить внимание главы федерального ведомства к проблемам уральцев.

«После многочисленных митингов, манифестаций, пикетов, наконец, сегодня в Екатеринбурге проходит совещание [по мусорной реформе], — говорит Хакимов. — Хотелось бы, чтобы оно прошло не ради совещания или галочки, а были определённые результаты. В первую очередь жителей Тагила и всей Свердловской области волнует вопрос о существенном снижении платы за услуги по обращению с ТКО. Нужно убрать инвестиционную составляющую (это практически 40%) и уменьшить норматив накопления отходов в несколько раз. Особенно это касается сельской местности, потому что у нас по факту собираются только пластик и стекло».

Ранее представители общественного движения «Тагил за перемены» летали в Москву, чтобы передать Владимиру Путину подписи жителей Нижнего Тагила против завышенного тарифа по вывозу ТКО. По словам активистки ОД Надежды Журавлёвой, около 17,5 тысячи подписей они отдали в приёмную президента России и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

По мнению Рамиля Хакимова, за последнее время «государство объявило войну своим жителям по всем фронтам».

«Каждый день у нас повышаются штрафы, растут пени и тарифы за всякие услуги, — отмечает общественник. — Появляются новые налоги, новые виды ограничений, запреты. Чиновничий произвол, судейский. Депутаты от нашего имени принимают карательные, драконовские законы. Я хочу попросить жителей Нижнего Тагила обратить внимание на активистов, которые сегодня занимаются проблемами экологии, ямами на дорогах, качеством питьевого водоснабжения и воздуха. Нужна ваша поддержка, потому что одним нам до власти сложно достучаться. Хотелось бы, чтобы всё-таки больше людей приходило на митинги».

Оперативное совещание по вопросам состояния законности и практики осуществления прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах проходит сегодня в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В нём принимают участие главы нескольких регионов, замглавы Минприроды РФ Сергей Ястребов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора приходится платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. Многих тагильчан тарифы не устраивают.