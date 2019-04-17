Общественники Нижнего Тагила привезли Владимиру Путину 17 тысяч подписей против мусорной реформы

Сегодня, 17 апреля, представители общественного движения «Тагил за перемены» прилетели в Москву, чтобы передать Владимиру Путину подписи жителей Нижнего Тагила против завышенного тарифа по вывозу ТКО. Как рассказала АН «Между строк» активистка ОД Надежда Журавлёва, около 17,5 тысячи подписей они намерены отдать в приёмную президента России и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

«Мы не стали отправлять эти подписи по почте, потому как считаем, что только личное участие тагильчан может привлечь внимание к нашему крику души по мусорным тарифам. Я звонила в приёмную президента, проконсультировалась, мне ответили, что в любой день в часы приёма мы можем сдать подписи. Деньги на поездку собирали в нашей группе. Всего удалось собрать около 17 тысяч рублей», — говорит Надежда Журавлёва.

Напомним, в начале марта активисты ОД «Тагил за перемены» совместно с другими общественниками и местным отделением КПРФ организовали сбор подписей за снижение «мусорных» тарифов. По мнению организаторов акции, из состава тарифа, который сейчас составляет 845 руб. за куб. м, необходимо убрать строчку «инвестиции» (323 руб. за куб. м, 38% от всего тарифа. — Прим. ред.) на строительство мусоросортировочного завода и полигона ТКО под Краснотурьинском.

По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, с 1 июля регоператоры по обращению с ТКО начнут работу по взысканию долгов. Чиновник подчеркнул, что пока неплательщикам иски и штрафы не грозят, но работа с должниками из числа юридических лиц уже начата.