Главный детский врач России Леонид Рошаль проконсультировал свердловских хирургов, борющихся за жизнь семилетнего мальчика из Нижнего Тагила

С врачами екатеринбургской детской больницы № 7, в которой лежит семилетний Егор из Нижнего Тагила, связался президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По словам мамы мальчика, главный детский врач России дал рекомендации по лечению через видео-конференц-связь.

«Мы сегодня ездили в больницу, там была видео-конференц-связь с Леонидом Рошалем, — рассказала Ura.ru Анна, мама Егора. — Наши врачи сделали ещё одну компьютерную томографию, показали её ему. Он посоветовал им провести ещё пару процедур».

Женщина рассказала изданию, что о транспортировке её сына в Москву речи пока не идёт. При этом Анна пояснила, что состояние Егора, который до сих пор находится в коме, постепенно ухудшается.

Напомним, трагедия произошла 4 августа в районе коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову. Видеозапись ускорена в три раза.

Как рассказал АН «Между строк» один из очевидцев, в это время группа детей от семи до пятнадцати лет находилась в нескольких десятках метров от импровизированного тира, катаясь на тарзанке.

Чей именно выстрел стал роковым, предстоит выяснить следствию. Один из стрелков на условиях анонимности сообщил АН «Между строк», что в Егора мог попасть кто угодно, даже подросток, который неуверенно держал ружьё и стрелял мимо мишеней. По сведениям полиции, рядом с местом, где играли дети, в тот вечер стрелял по банкам 35-летний Александр, житель Рудника им. III Интернационала. Позже он был задержан сотрудниками полиции, у него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger и 10 металлических пуль. Сотрудники отдела полиции № 19 ОМВД Нижнего Тагила возбудили в отношении Александра уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). По информации АН «Между строк», Следственный комитет вернул дело в полицию после того, как сам же инициировал передачу.