Очевидцы стрельбы на Ольховке, во время которой пуля пробила голову семилетнему мальчику, рассказали о нескольких стрелках (ВИДЕО)

В распоряжении АН «Между строк» оказалось полное видео с камер наблюдения магазина в районе коллективного сада на Ольховке № 7 НТМК, где 4 августа семилетнему Егору прострелили голову. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток.

Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову. Видеозапись ускорена в три раза.

Как рассказал АН «Между строк» один из очевидцев, в это время группа детей от семи до пятнадцати лет находилась в нескольких десятках метров от импровизированного тира, катаясь на тарзанке.



Дерево, на котором была привязана тарзанка



«Егор в этот момент стоял рядом со мной, — говорит очевидец. — Я слышал хлопки, но не придал им значения, думал, что это взрывают петарды. В какой-то момент Егор упал, я сначала подумал, что он притворяется, но потом увидел на его голове кровь. Дети испугались и разбежались в разные стороны. Я побежал на дорогу, там мне встретился мужчина с коляской, я ему объяснил ситуацию и попросил его вызвать скорую помощь. Он мне сказал, что видел, как возле магазина мужчины стреляют из пневматической винтовки по банкам. Я побежал в сторону магазина, рассказал стрелкам, что они попали в ребёнка».



Скамейка возле магазина, на которой были расставлены пивные банки



Чей именно выстрел стал роковым, предстоит выяснить следствию. Один из стрелков на условиях анонимности сообщил АН «Между строк», что в Егора мог попасть подросток, который неуверенно держал ружьё и стрелял мимо мишеней.

Напомним, по сведениям полиции, рядом с местом, где играли дети, в тот вечер стрелял по банкам 35-летний Александр, житель Рудника им. III Интернационала. Позже он был задержан сотрудниками полиции, у него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger и 10 металлических пуль.

Сотрудники отдела полиции № 19 ОМВД Нижнего Тагила возбудили в отношении Александра уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В настоящее время пострадавший семилетний мальчик находится в медикаментозной коме в реанимационно-анестезиологическом отделении детской городской больницы № 9 Екатеринбурга. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.