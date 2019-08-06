Полиция Нижнего Тагила возбудила ещё одно уголовное дело на мужчину, который выстрелил в голову ребёнку. СМИ опубликовали видео с места событий

В отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила Александра Б., который 4 августа выстрелил в голову семилетнему мальчику, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом АН «Между строк» заявили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее на мужчину было заведено дело о хулиганстве. Сейчас решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет. В настоящее время ребёнок готовится к операции в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, куда он накануне был доставлен вертолётом из Нижнего Тагила. Врачам ночью удалось стабилизировать состояние мальчика. Пуля застряла в голове у ребёнка, и для её извлечения необходимо серьёзное хирургическое вмешательство.

Накануне телеканал «Телекон» опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, установленной на магазине возле места происшествия. Видно, как группа людей, в числе которых есть подростки, стреляет из пневматической винтовки по пивным банкам. Согласно официальной версии, одна из пуль попала в голову семилетнему Егору, который с друзьями находился на линии огня. После инцидента стрелок скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас Александр находится под подпиской о невыезде.

Сам Александр Б. просьбу журналиста АН «Между строк» в соцсети «ВКонтакте» прокомментировать инцидент проигнорировал.