В Нижнем Тагиле мужчина прострелил голову семилетнему ребёнку

Полиция Нижнего Тагила устанавливает обстоятельства трагедии, которая произошла вечером 4 августа в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке. По предварительным данным, компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения на садовом участке стреляла по пивным банкам из пневматического ружья ИЖ-38с. В какой-то момент на линии огня оказался 7-летний ребёнок соседей по участку. Свинцовая пуля угодила точно в голову мальчика. В тяжёлом состоянии и без сознания ребёнок был доставлен в медучреждение. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Нарядом полиции задержан хозяин винтовки — 35-летний Александр Б.

«Подозреваемый после случившегося скрылся, но представители МВД его быстро нашли и задержали. Им оказался ранее не судимый житель поселка Рудник им. 3 Интернационала по имени Александр 1984 года рождения, официально нигде не работающий. В состоянии алкогольного опьянения он прятался в одном из садовых домиков. Органы внутренних дел изъяли у него две пневматические винтовки марки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера производителя, а также 10 металлических пуль. Один «ствол» он перебросил на участок соседа, но тот, обнаружив пневматику, передал вещдок силовикам, как говорится, от греха подальше. В отношении хозяина арсенала полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК Российской Федерации – хулиганство. Кроме того, МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела еще и по ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью. Пока в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается» - рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.