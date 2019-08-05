Семилетнего мальчика с простреленной головой госпитализировали на вертолёте из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Семилетнего мальчика, которому 4 августа пьяный мужчина прострелил голову из пневматической винтовки, перевозят на вертолёте из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Об этом Е1.ru рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

«Только что санитарная авиация забрала мальчика на борт — перегоспитализация в больницу № 9. Состояние мальчика крайне тяжёлое», — уточнили изданию в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл накануне вечером в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке. По данным полиции, 35-летний мужчина в нетрезвом состоянии стрелял из мощной пневматической винтовки по пустым пивным банкам. Одна из пуль попала в мальчика, который гулял в компании друзей в 50 метрах от импровизированного тира. После случившегося стрелок попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

По поручению руководства областного Следственного комитета следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии и передаче из органов полиции уголовного дела, возбуждённого по статье УК РФ «Хулиганство». При этом в полиции отмечают, что решается вопрос об уголовном преследовании по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».