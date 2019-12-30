Мама семилетнего мальчика, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, обратилась за помощью в НИИ детской хирургии Леонида Рошаля

Мама семилетнего Егора, которому вечером 4 августа в голову попала пуля из пневматического ружья, обратилась за помощью к московским врачам из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. По мнению женщины, только московские врачи смогут провести операцию её сыну, поскольку в екатеринбургской больнице, где сейчас находится Егор, хирурги отказываются брать на себя такую ответственность. Ситуация осложняется тем, что ребёнок находится в коме, не транспортабелен и любое неосторожное движение может привести к летальному исходу.

«Оборудование у них всё очень хорошее, не хуже, чем в Германии. Тут просто риск идёт оттого, что пуля лежит, подход туда очень рискованный. 90% того, что будет летальный исход», — передала опасения медиков Анна Коркунова в разговоре с порталом Life.ru.

Мама Егора считает, что специалисты Леонида Рошаля смогут помочь её сыну. Для того чтобы обсудить случай Егора со столичными медиками, нужен официальный запрос из клиники.

Напомним, трагедия произошла 4 августа в коллективном саду № 7 НТМК. Компания нетрезвых мужчин вместе с подростками стреляла из пневматической винтовки по пустым пивным банкам в районе автобусной остановки. Одна из пуль попала в мальчика, который гулял в 50 метрах от импровизированного тира. После случившегося стрелок попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. В распоряжении АН «Между строк» оказалась видеозапись происшествия, на которой видно, что в тот вечер стреляли несколько человек.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Уголовное дело из полиции передано в следственный отдел Тагилстроевского района.

В настоящее время пострадавший ребёнок находится в коме в реанимационно-анестезиологическом отделении детской городской больницы № 9 Екатеринбурга. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Мальчику пришлось удалить большой участок мозга.