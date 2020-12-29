В феврале 17 новых экологичных автобусов появятся на социально значимых маршрутах в Нижнем Тагиле

Сегодня, 29 декабря, Владислав Пинаев посетил трамвайное депо на улице Кулибина, где временно размещены 17 новых автобусов SIMAZ перед выходом на маршрут. Теперь городские власти будут решать, кому из перевозчиков и на какие маршруты передать эти автобусы в аренду. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что мэрия будет настаивать на том, чтобы новые автобусы служили на «социально значимых» маршрутах, которые пользуются большим спросом, но не всегда выгодны самим перевозчикам. Из-за низкой окупаемости на этих маршрутах в данный момент остались самые старые «Газели». По планам чиновников, новые автобусы могут появиться на тагильских дорогах уже в феврале.

«Есть маршруты, на которые меньше перевозчики ориентируются, они менее доходные, но в то же время востребованы, в том числе в часы пик. А ведь это не муниципальный транспорт, а частный. Понятно, что все маршруты важны, но на тех, которые менее востребованы, ездят, как правило, наиболее старые автотранспортные средства. Поэтому, с моей точки зрения, именно там должны появиться хорошие и комфортабельные автобусы», — прокомментировал Владислав Пинаев.

Новые низкопольные автобусы также оборудованы пандусами для удобной посадки людей с ограниченными возможностями. В них есть восемь USB-портов для зарядки гаджетов, три внутренние и две внешние камеры для обеспечения безопасности. Установлена система рециркуляции воздуха, что очень кстати в условиях пандемии.