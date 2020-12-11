«Видеокамеры и розетки для зарядки телефонов». В Нижний Тагил привезли пять новых экологичных автобусов 

В Нижний Тагил привезли пять новых низкопольных автобусов SIMAZ. В салоне установлено несколько видеокамер, информационные табло и розетки для зарядки мобильных телефонов.

«Это не базовая комплектация. У данных машин очень много дополнительных опций. Оборудование ставит наш партнёр в Екатеринбурге. Очень много телематики, опций, необходимых перевозчикам для управления, для безопасности. От максимальной комплектации машины отличаются только отсутствием кондиционера, но приятным бонусом от нас для тагильчан будет установка в автобусы рециркуляторов воздуха», — рассказал генеральный директор Симбирского автобусного завода Андрей Лукьянов.

Он также добавил, что ещё 17 таких же автобусов придут в Нижний Тагил до конца декабря. Разделение поставки на партии произошло в связи с установкой на транспорт дополнительного оборудования.

Временной площадкой для парковки новых автобусов станет территория трамвайного депо на Новой Кушве, сообщает пресс-служба мэрии. Они будут находиться здесь до момента передачи их перевозчикам. На маршрут новые автобусы планируется вывести весной 2021 года. Как объяснил глава города Владислав Пинаев, нужно провести все конкурсные процедуры по услуге перевозки пассажиров в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

«После того как проведём все процедуры, связанные с конкурсами на перевозку пассажиров, машины выйдут на линию. У нас нет коммерческого интереса. Стоит задача максимально защитить и обеспечить права пассажиров, поэтому эти автобусы будут привязаны к маршрутам, где нет максимальной загрузки и перевозки не особо выгодны», — отметил Владислав Пинаев.

Новые автобусы смогут вмещать в себя более 38 человек. Современный общественный транспорт будет курсировать по наиболее загруженным городским маршрутам. По условиям технического задания все они должны иметь низкопольные площадки для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, а также площадки для размещения инвалидных колясок.