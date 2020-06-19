Ульяновцы показали тагильским перевозчикам свой городской низкопольный автобус (ВИДЕО)

Накануне, 18 июня, возле здания тагильской мэрии прошла презентация автобуса ульяновского завода SIMAZ на базе японского шасси ISUZU, которую производители провели для руководителей автотранспортных предприятий города, занимающихся пассажирскими перевозками. Данный автобус является представителем среднего класса и предназначен для перевозки пассажиров по дорогам общего пользования в пределах муниципального образования.

«Автобус рассчитан на 16 посадочных мест с общей вместимостью 38 пассажиров. Он оборудован специальной площадкой для перевозки маломобильных групп населения. Эта опция оказалась очень востребованной семьями с маленькими детьми. Так, мы заметили, что в Москве на одном из маршрутов, во время теста автобуса, горожане с колясками специально дожидались SIMAZ, чтобы ехать с комфортом и не испытывать проблем с посадкой в транспорт, — привёл пример из жизни директор по маркетингу и продажам Максим Забродин. — Он выгоден и перевозчикам, так как экономичный — работает на метане, расход топлива составляет 24–25 кубических метров на 100 километров пути».

Напомним, в конце января по инициативе дилера прошла презентация низкопольного городского автобуса минского автомобильного завода МАЗ-206.

В рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» мэрия Нижнего Тагила планирует закупить около 100 автобусов на газомоторном топливе. Как отметил замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, сейчас перевозчики совместно с чиновниками выбирают наиболее оптимальные модели.